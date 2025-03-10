Мэттью Макконахи назвал лучший сезон «Настоящего детектива»

Актёр Мэттью Макконахи, снявшийся в «Интерстелларе», а также в фильмах «Мад» и «Золото», обрёл славу за ещё один проект — сериал «Настоящий детектив», в котором он сыграл Раста Коула.

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Во время недавнего интервью Мэттью назвал первый сезон шоу самым лучшим во всём сериале. Притом Макконахи подчеркнул, что его мнение, скорее всего, объективно и поддерживается многими фанатами.

Я могу сказать это объективно… это лучший сезон в сериале. Я думаю, это было потрясающе. Я смотрел новые серии еженедельно, как и остальные. Это было одно из величайших событий на телевидении.

При этом Макконахи отметил, что смотрел четвёртый сезон шоу, в котором было «много хорошего».