Ушел из жизни советский и российский актер Анатолий Кирьяков

9 марта скончался Анатолий Кирьяков, советский и российский актер театра и телевидения.

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Анатолий Митрофанович Кирьяков родился 10 мая 1949 года. В 1970-м окончил Ярославское театральное училище. Служил в Воронежском ТЮЗе, Театре Краснознаменного Черноморского флота, Сызранском театре и Тульском ТЮЗе. С 1974-го - актер Тульского драматического театра.

Кирьяков участвовал в постановках "Прежде чем пропоет петух", "Люди, которых я видел", "Энергичные люди", "Коварство и любовь", "Трубадур и его друзья", "Интервью в Буэнос-Айресе", "Синие кони на красной траве", играл кота Матроскин в спектакле по "Каникулам в Простоквашине" Успенского.

Экранная работа - фильм-спектакль по "Воскресению" Льва Толстого 2014 года.

Об уходе актера сообщили в пресс-службе ТАТД - Тульского академического театра драмы.