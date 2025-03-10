Умер актер из «Гарри Поттера» и «Доктора Кто» Саймон Фишер-Беккер

Британский актер Саймон Фишер-Беккер ушел из жизни в возрасте 63 лет. Об этом сообщила агент артиста Ким Барри в его личном блоге.

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Представительница актера рассказала, что того не стало 9 марта. Она отметила талант Фишера-Беккера, который выделялся не только своими актерскими навыками, но и писательским мастерством. Барри добавила, что в лице артиста потеряла не только клиента, но и близкого человека, с которым она дружила на протяжении 15 лет.

— Мои соболезнования его брату, племянникам, племянницам и другим близким, а также его легиону поклонников, — написала Барри.

Саймон Фишер-Беккер исполнил множество многоплановых ролей, в том числе в крупных фильмах и сериалах. Артист поучаствовал в создании таких проектов, как «Любовь щенка», «Билл», «Любовный суп», «Начало» и «Отверженные». Среди его наиболее известных широкому зрителю образов — роль Дориума Малдовара в сериале «Доктор Кто» и призрака Толстого монаха в фильме «Гарри Поттере и философский камень».