Актер Пирс Броснан высказался о «Джеймсе Бонде» от Amazon

Ирландский актёр Пирс Броснан поделился своим мнением о креативных перестановках в «Джеймсе Бонде». С недавних пор за франшизу полностью отвечает компания Amazon, которая уже начала обдумывать будущее серии.

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Артист, который играл Бонда в четырёх фильмах в 1990-х, поблагодарил бывших продюсеров Барбару Брокколи и Майкла Уилсона и пожелал Amazon относиться к «Джеймсу Бонду» со всем уважением.

Я надеюсь, что Amazon продолжит работу над персонажем с достоинством, воображением и уважением. Я очень горжусь тем, что был частью истории и наследия «Бонда», когда мы снимали фильмы с Барбарой и Майклом. Вы знаете, всё меняется, всё разваливается, и я желаю им всего наилучшего.

Последней на данный момент картиной по «Джеймсу Бонду» стала «Не время умирать» с Дэниэлом Крейгом. Лента вышла в 2021 году и собрала в прокате $ 774 млн.