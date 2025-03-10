Роберт Дауни-младший попрощался с ролью Железного человека

Американский актёр Роберт Дауни-младший рассказал о своём отношении к Железному человеку из киновселенной Marvel. Роль Тони Старка в 2008 году возродила его карьеру и сделала одним из самых узнаваемых артистов во всём мире.

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Сейчас Дауни-младший готовится сыграть злодея Доктора Дума в будущих «Мстителях», однако именно роль Железного человека останется в его сердце. Актёр заявил, что всегда будет благодарен Marvel и зрителям за то, что он играл персонажа на протяжении 17 лет, а также самому персонажу за важные уроки.

17 лет я играл культового супергероя. За это я очень благодарен. Тони Старк открыл мне глаза, что власть и технологии должны улучшать этот мир в лучшую сторону, и это то, что я запомню до конца своей жизни.

Съёмки фильма «Мстители: Судный день» должны стартовать уже до конца марта. Лента расскажет о противостоянии команды супергероев с таинственным Доктором Думом. Премьера ленты состоится 1 мая 2026 года — фильм станет частью шестой фазы киновселенной Marvel.