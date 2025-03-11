Сегодня актеру Антону Ельчину могло бы исполниться 36 лет

11 марта 2025 года американскому актёру российского происхождения Антону Ельчину могло бы исполниться 36 лет. Молодой и талантливый артист погиб в 2016 году в США в результате несчастного случая — звезду задавил его же автомобиль. Позже выяснились обстоятельства, делающие эту смерть ещё более нелепой: оказалось, что машина актёра подлежала отзыву и автопроизводитель знал о вероятности несчастного случая. Что случилось в тот роковой день, каким запомнился зрителям Ельчин и кто ещё погиб в результате абсурдной случайности — в материале RT.

19 июня 2016 года в Лос-Анджелесе в результате несчастного случая погиб известный актёр русского происхождения Антон Ельчин. Нелепая и преждевременная смерть 27-летнего актёра потрясла его поклонников по всему миру: звезду фактически раздавил его же автомобиль. Сегодня, 11 марта 2025 года, талантливому и многообещающему артисту могло бы исполниться 36 лет.

По данным правоохранительных органов, в тот роковой день Ельчин собирался к друзьям на репетицию. Когда спустя долгое время он так и не появился, они сами приехали к нему домой и нашли актёра мёртвым у машины.

«Судя по всему, он на мгновение вышел из автомобиля, оставив его на подъездной дорожке. Он находился за машиной, когда та покатилась назад и прижала его к кирпичной колонне, что повлекло за собой травму, несовместимую с жизнью», — заявили в полиции Лос-Анджелеса.

Впоследствии было установлено, что автомобиль актёра Jeep Grand Cherokee 2015 года выпуска был моделью, которую автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles отозвал из-за проблемы с переключением передач. Из-за многочисленных жалоб владельцев и сообщений о десятках травм было отозвано около 812 тыс. автомобилей.

В них для переключения АКПП использовался необычный рычаг: вместо того чтобы переходить в другое положение при переключении каждой передачи, он возвращался в центральное положение. Таким образом, водителю приходилось смотреть на специальный индикатор, чтобы понять, на какой передаче находилась машина.

«Водители, ошибочно полагающие, что коробка передач их автомобиля находится в режиме «паркинг», могут быть сбиты машиной и получить травмы», — говорилось в отчёте производителя.

Антон Ельчин родился 11 марта 1989 года в Ленинграде в семье профессиональных фигуристов. Когда мальчику было шесть месяцев, его родители эмигрировали в США, чтобы начать тренерскую карьеру.

Заниматься актёрским ремеслом Ельчин начал ещё ребёнком. В возрасте десяти лет он сыграл первую роль в кино: его взяли в один из эпизодов сериала «Скорая помощь». Всего на счету артиста несколько десятков киноработ, однако наибольшую известность он получил благодаря картинам «Альфа Дог» (2006), «Звёздный путь» (2009), «Терминатор: Да придёт спаситель» (2009), «Стартрек: Возмездие» (2013), «Стартрек: Бесконечность» (2016).

В 2019 году вышел документальный фильм «С любовью, Антоша», рассказывающий о жизни актёра, его борьбе с неизлечимым генетическим заболеванием — муковисцидозом, о карьере и об отношениях с родителями.

Как показывает история, трагические и нелепые смерти в истории кинематографа случаются довольно часто. Так, в 2022 году французский актёр Гаспар Ульель скончался от травм, после столкновения с другим лыжником на курорте в Альпах. В 2013 году звезда «Форсажа» и профессиональный автогонщик Пол Уокер погиб в автокатастрофе — по иронии судьбы за рулём машины в тот момент находился не сам актёр, а его друг. В 1993 году 28-летнего Брэндона Ли, сына Брюса Ли, случайно застрелили на съёмках фильма «Ворон». Абсурдные смерти случались и в истории отечественного кино: например, в 2000 году актёр Анатолий Ромашин самостоятельно пытался спилить большое дерево на своей подмосковной даче, он не успел отойти в сторону, и дерево рухнуло прямо на него.