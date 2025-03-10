Фильмы Квентина Тарантино часто становятся не только культовыми, но и отправной точкой для карьеры многих актеров. Так случилось и с «Однажды в Голливуде», где режиссер дал шанс сразу нескольким артистам, чьи имена теперь известны во всем мире.

Маргарет Куэлли, исполнившая в фильме небольшую, но запоминающуюся роль хиппи, сегодня – одна из самых востребованных актрис. Ее карьера взлетела после главной роли в фильме «Субстанция», о котором говорит весь Голливуд.

Актеры, которые упустили культовые роли

Майки Мэдисон сыграла в «Однажды в Голливуде» одну из последовательниц Чарльза Мэнсона, а недавно получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Анора».

Подробнее об остальных актерах рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.