Причина смерти, фильмы, брак с Павловым: как жила Татьяна Говорова

Советская и российская актриса Татьяна Говорова скончалась по пути в больницу. Что об этом известно, как умерла Говорова, какие роли она играла?

Что случилось с Татьяной Говоровой

NEWS.ru ранее сообщал, что умерла советская и российская актриса Татьяна Говорова — жена знаменитого актера Виктора Павлова. По данным портала «Леди», причина смерти — острая сердечная недостаточность.

84-летняя актриса скончалась вечером 9 марта в машине скорой помощи.

10 марта информацию подтвердили в Театре им. Ермоловой, в котором артистка служила с 1961 года.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 9 марта ушла из жизни заслуженная артистка России Татьяна Николаевна Говорова. Очень трудно поверить в эту утрату. Не стало прекрасной артистки, отзывчивого, мудрого и любимого всеми нами человека. Ее уход — огромная потеря для всех нас», — сообщила пресс-служба театра.

В каких фильмах играла Татьяна Говорова, чем известна

Говорова родилась 10 сентября 1940 года в Кишиневе и в 1961 году окончила драматическую студию при Центральном детском театре. С того же года служила в Московском театре им. Ермоловой и через 25 лет получила звание заслуженной артистки РСФСР.

В кино она снималась с 1969 года. Театр им. Ермоловой приводит избранную фильмографию Говоровой, в которую входят такие фильмы, как «Ночная смена», «Назначение», «Строговы», «Странная женщина», «Кошмар в сумасшедшем доме» и «В августе 44-го». Кроме того, актриса также получила известность благодаря роли в сериале «Убойная сила».

Татьяна Говорова 40 лет — с 1966 года — была замужем за известным советским и российским актером Виктором Павловым. Он играл в «Современнике», Театре им. Ермоловой, Театре им. Маяковского и Малом театре, в котором проработал до самой смерти в 2006 году. Он снялся в огромном количестве фильмов и запомнился зрителям самыми популярными ролями в фильмах «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «12 стульев», «Место встречи изменить нельзя», «ДМБ», а также в сериалах «Бригада» и «Убойная сила».

Как Говорова познакомилась с Павловым, что известно о браке

Говорова уже состояла в труппе Театра им. Ермоловой, когда у них появился новый молодой актер Виктор Павлов, до этого выступавший на сцене «Современника». Во время первой репетиции постановки, где участвовал актер, все увидели, что он сильно зажат и волнуется. Татьяне он, однако, не понравился и даже стал немного ее раздражать. Вскоре они оказались в общей компании, и Виктор взял в руки гитару и запел знакомый всем старинный романс. После этого знаков внимания к ней не проявлял.

Спустя несколько дней театр уезжал с гастролями в Ростов-на-Дону. Прогуливаясь по городу, они компанией шли мимо ларька с цветами. Татьяна загадала про себя: если Павлов подарит ей букет, то она обязательно выйдет за него замуж. В тот же миг Виктор отошел в сторону и уже через мгновение протягивал Татьяне шикарный букет цветов. Во время гастролей между ними завязался роман, в Кисловодске Павлов признался Говоровой в любви. До свадьбы их отношения продолжались почти год, но Павлов не делал ей предложения. Когда Говорова однажды вечером заговорила об этом, то он предложил ей на следующий же день идти в ЗАГС. Утром на ступенях ЗАГСа он спросил ее, не сомневается ли она в своем выборе, поскольку ничего, кроме любви, Павлов ей предложить не мог. Только спустя годы Говорова поняла, что это были не сомнения ее жениха, а страх за то, что он не сможет ей дать обеспеченную жизнь.

Их жизнь была хоть и бедной, но веселой. Спустя год в молодой семье случилось пополнение — Татьяна родила дочь Сашу. По воспоминаниям Татьяны, Виктор был отличным отцом. Пара редко ссорилась, всегда по пустякам — известно о двух случаях, когда сначала Виктор ушел из дома, а потом Татьяна.

Их брак продлился 40 лет, до 2006 года, когда Павлов скончался в результате очередного инфаркта.