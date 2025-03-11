Стало известно, как вела себя Меган Маркл на съемках своего сериала

Член съемочной группы Netflix рассказал, как британская герцогиня и актриса Меган Маркл отплатила команде своего сериала «С любовью, Меган» за кадром. Об этом пишет People.

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В шоу она показывает зрителям, как делать подарки, сюрпризы и угощения своими руками — от свечей из пчелиного воска до радужных фруктовых тарелок.

В некоторых эпизодах можно увидеть, как съемочная группа присоединяется к гостям проекта — в пятом эпизоде Меган делает сэндвич на завтрак для оператора.

По словам тех, кто участвовал в съемках, Маркл действительно заботилась о съемочной группе — утром организовывала тележку с кофе, в жаркие дни заказывала фургончик с мороженым.

«Однажды от нее приехала тележка с мороженым домашнего приготовления. Каждую неделю она делала что-то подобное для нас. Это было действительно прекрасно», — продолжил член команды.

Герцогиня даже подарила всей съемочной группе подарки на окончание съемок: по дорогой кастрюле и памятной ложке с монограммой.

Анонимный член съемочной команды вспоминает, что Меган даже спрашивала об их личной жизни и вкусах в напитках.

«Она была отличной хозяйкой. Между дублями, если что-то было готово, она разрезала это на кусочки и раздавала нам», — делится он.

Накануне Меган Маркл высмеяли за готовку в образах за 13,5 миллиона рублей.