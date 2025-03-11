Джеймс Ганн высказался о Джейсоне Момоа в образе Лобо

Режиссёр «Супермена» и других фильмов Джеймс Ганн рассказал в соцсетях о том, как у Джейсона Момоа продвигается работа над лентой в образе космического головореза Лобо для ленты про Супергёрл.

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По словам Ганна, актёр блестяще справляется с ролью: он отлично выглядит в образе злодея и шикарно отыгрывает его роль.

В годовщину появления Лобо я не могу не вспомнить сообщение, которое получил от Джейсона Момоа утром, когда было объявлено, что мы с Питером стали главами DC Studios — в тот самый день, когда мы впервые обсудили с Джейсоном его участие в DCU в роли Лобо. Мне нравится наблюдать, как Джейсон воплощает его, и я не могу дождаться, когда смогу поделиться этим с вами.

Премьера ленты с Милли Олкок в главной роли состоится 26 июня 2026 года.