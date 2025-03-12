Кустурица заявил, что Юра Борисов сыграл в "Аноре" лучше остальных актеров

Газета.Ru

Юра Борисов сыграл в оскароносной «Аноре» лучше остальных актеров из съемочной группы. Об этом ТАСС заявил сербский режиссер Эмир Кустурица.

Кустурица ответил, кто сыграл в «Аноре» лучше остальных
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«В «Аноре» он был 10—15 минут, но сыграл лучше, чем все остальные. Почему? Потому что в нем есть искренняя эмоция, которую можно почувствовать, увидеть», — заявил Кустурица.

23 января сообщалось, что Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора». Конкуренцию ему составят: Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард НортонБоб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»).

Кустурица добавил, что Юра Борисов является одной из современных сенсаций в мире кино.

В феврале Кустурица заявил, что Борисов сыграет в его новом фильме «Как я не снял «Преступление и наказание»». Актер должен сыграть самого режиссера.

Актеры
Оскар
Джереми Стронг
Киран Калкин
Эдвард Нортон
Боб Дилан
Эмир Кустурица