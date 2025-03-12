Режиссер Юрий Кара высказался о творчестве Андреасяна

Режиссер Юрий Кара в беседе с изданием «Абзац» раскритиковал творчество Сарика Андреасяна.

По мнению Кары, Андреасян делает картины «за гранью». Режиссеру непонятен вкус тех людей, которые финансируют фильмы коллеги.

«Я думаю, что Сарик – это кино на уровне второго класса, где два плюс два будет пять. А Тарковский – высшая математика. Он этого не понимает. Многие высшую математику не понимают. Что ж теперь, всех расстрелять?» – отметил кинематографист.

Андреасян во время лекции поругался со студентами Московской международной киношколы. На вопрос одной из девушек о фестивальном кино он заявил, что ненавидит Тарковского и авторские ленты.

Андреасян также назвал Тарковского «диссидентом и предателем Родины» (последние годы жизни режиссер «Сталкера» провел в Италии) и усомнился в качестве современного кинообразования. После этого в соцсетях он написал, что именно такие школы воспитывают «тех самых либералов, которые ненавидят свою страну».