Не следит за собой: где сейчас 75-летний Ричард Гир, и чем он занимается

Ричард Гир покорил весь мир своим очарованием еще в далеких 80-х. Он снялся во многих популярных фильмах, и влюбил в себя миллионов девушек. Но в последние пару лет о нем вспоминают нечасто. Где сейчас актер и чем он занимается?

© кадр из фильма «Красотка»

В прошлом году Ричард решил кардинально изменить свою жизнь. Он вместе с супругой Алехандрой Сильвой и тремя сыновьями переехал в Испанию. На такой шаг он пошел ради своей жены, ведь она родом из Мадрида, и за время, проведенное в США, она очень соскучилась по родине и семье. Гир утверждает, что переезд стал лучшим решением в его жизни, ведь именно здесь он нашел гармонию и чувствует себя по-настоящему счастливым. Все свое свободное время он посвящает своей семье. Накануне Алехандра опубликовала милый кадр актера с двумя детьми — 4-летним Джеймсом и 5-летним Александром. Они также воспитывают сына Сильвы от первого брака.

Актер популярного ромкома «Красотка» настолько хорошо себя чувствует, что перестал следить за собой. Он признался, что всего за несколько месяцев набрал почти 15 килограммов. Кто-то из близкого окружения Гира рассказал изданию Radar Online, что он больше не занимается спортом и не следит за своим питанием.

«Он набрал вес от вкусной паэльи, крокетов, тортильясов и чурросов. Он поглощает испанскую еду, как сумасшедший, и запивает ее бутылками хорошего вина из собственного погреба», — рассказал инсайдер изданию.

По его словам, ему больше незачем ограничивать себя, чтобы выглядеть идеально. Теперь он может наконец-то расслабиться и наслаждаться жизнью.

Поклонники рады, что их кумир приобрел счастье. Но некоторые интересуются, означает ли его переезд, что он решил завершить актерскую карьеру? Или Гир готов продолжить сниматься в фильмах? Сам актер не комментировал слухи о том, что больше не хочет вернуться в кино. В 2024 году вышли несколько проектов с участием Ричарда, например, фильмы «Тоска» и «О, Канада», а также сериал под названием «Агентство». К слову, его продлили на второй сезон, поэтому фанаты надеются, что увидят любимого актера в продолжении детективной истории.