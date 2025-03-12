Йоханссон ответила, заведет ли соцсети для продвижения «Мира Юрского периода»

Скарлетт Йоханссон рассказала, что студия Universal попросила ее завести профили в социальных сетях, чтобы эффективнее продвинуть грядущий «Мир Юрского периода: Возрождение». Актриса ответила отказом и сказала, что не собирается этого делать и в будущем.

«Я получила письмо от Universal Pictures, где они спрашивали: «Не рассмотрите ли вы возможность присоединиться к Instagram* в связи с выходом «Мира Юрского периода: Возрождение»?». Я постоянно сталкиваюсь с давлением по поводу регистрации в социальных сетях», — рассказала Йоханссон в интервью для журнала InStyle.

Актриса задалась вопросом: «Есть ли способ сделать это и остаться верной себе?» и пришла к выводу, что такой возможности нет. При этом Йоханссон признает потенциальную пользу социальных сетей с деловой точки зрения — она появлялась в Instagram*-аккаунте своей косметической компании The Outset.

«Я и так определенно там присутствую. Это забавно, весело и минимально навязчиво», — пояснила она. «Если бы я была человеком, который действительно наслаждается социальными сетями, то могла бы присоединиться к этому движению. Но я не такая. И я думаю, что с фильмом все будет в порядке», — резюмировала Йоханссон.

Недавно актриса Майя Хоук рассказала, как «граница между актером и знаменитостью стала чрезвычайно размытой» в эпоху социальных медиа. По её словам, некоторые продюсеры могут выбирать актеров исходя из количества их подписчиков.

В фильме «Мир Юрского периода: Возрождение» Скарлетт Йоханссон сыграет вместе с Махершалой Али и Джонатаном Бэйли. События картины разворачиваются через пять лет после событий «Мира Юрского периода: Господство». Среди ограниченного числа оставшихся динозавров, проживающих в специализированных биосферах, трое существ хранят ключ к потенциально спасительному лекарству. Йоханссон исполнит роль эксперта по тайным операциям Зоры Беннетт, которая пытается заполучить генетический материал от динозавров, но в итоге оказывается в ловушке с гражданской семьёй на острове, хранящем много тайн.

Премьера фильма запланирована на 2 июля.

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