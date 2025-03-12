Умерла звезда фильма "Алпамыс идет в школу" актриса Дарига Тлендиева
11 марта ушла из жизни советская казахстанская актриса Дарига Тлендиева. В первую очередь она известна по роли Рыскалы в ленте "Алпамыс идет в школу". Это знаменитая картина 1976 года, классика отечественного детского кино.
Тлендиева родилась в 1946 году. Окончила курсы на киностудии "Казахфильм" и в 1980-м - Казахский педагогический институт имени Абая.
На экране дебютировала в 1972-м - в исторической драме "Тризна". Сыграла в картинах "Белый автомобиль", "Бойся, враг, девятого сына", "Прощаться не хочу".
Муж - народный артист СССР композитор Нургиса Тлендиев, скончавшийся в 1998-м. Их дочь - дирижер Динара Тлендиева.
Об уходе артистки сообщил портал NUR со ссылкой на национальный оркестр имени Курмангазы.