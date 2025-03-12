Звезда «Очень странных дел» сыграет в «Человеке-пауке 4»

Как сообщают журналисты издания Deadline, звезда «Очень странных дел» Cэди Синк сыграет в «Человеке-пауке 4». Предположительно, актриса исполнит роль Джин Грей из команды Людей Икс, однако её персонаж официально пока не раскрывается.

© Чемпионат.com

Ранее инсайдер Даниэль Рихтман рассказал, что четвёртая часть серии может стать большим перезапуском истории Человека-паука. По его данным, Marvel может ввести абсолютно новых персонажей в жизнь Питера — это значит, что Мишель Джонсон в исполнении Зендеи и Нед Лидс в исполнении Джейкоба Баталона могут больше не вернуться во франшизу.

«Человек-паук 4» выйдет в прокат 24 июля 2026 года — спустя пять лет после выхода «Нет пути домой» и через полтора месяца после премьеры блокбастера «Мстители: Судный день». Режиссёром выступит Дестин Дэниел Креттон («Шан-Чи и легенда десяти колец»).