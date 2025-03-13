Юлия Пересильд не уверена в будущем своей дочери в кино

Анна Пересильд хоть и родилась в семье знаменитой актрисы и режиссера, но заговорили о ней после выхода сериала “Слово пацана. Кровь на асфальте”. Ей сразу начали предлагать новые роли. Не удивительно и то, что у школьницы появилось много поклонников. Юлия Пересильд несомненно рада успеху дочери, но она не уверена, что в дальнейшем Аня захочет продолжать карьеру актрисы.

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“В свои 15 лет она достойно работает. Но я бы тут не забегала слишком далеко вперед. Непонятно, как сложится ее жизнь, непонятно, сохранится ли у нее интерес к этой профессии, выберет ли она этот путь”, – передает слова актрисы издание “СтарХит”.

Юлия готова поддержать выбор дочери, но в первую очередь ей хотелось бы, чтобы дочь ответственно подошла к выбору будущей профессии.

Юлия отмечает, что актерское ремесло это в первую очередь труд, который к сожалению, подходит далеко не всем. “Мы видим примеры огромного количества людей, растерзанных, раздавленных этой профессией, потому что она опасна! Она для того, кто умеет держать ситуацию, кто понимает, что это труд и дисциплина”, – отметила актриса.