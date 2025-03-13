Развод и потеря ребенка: где сейчас актриса Наталия Антонова

Наталия Антонова – одна из самых успешных и востребованных актрис. Она держится на верхушке индустрии долгие годы, но не многие знают, какие семейные драмы ей пришлось проживать. Артистка развелась с первым мужем, а после потеряла ребенка. Но все равно осталась частью мира кино. Как ей это удалось?

Актриса начала свою семейную жизнь с Александром Вершининым, которому впоследствии начала сильно мешать работать возлюбленной. К тому же, она стала мамой мальчика, что еще больше загрузило молодую и амбициозную девушку. Но звезда и не думала рвать с карьерой, ведь в ней видела всю свою жизнь. Отношения в браке быстро разладились и муж с женой приняли решение расстаться. Неудача в отношениях так сильно ударила по эмоциональному состоянию знаменитости, что больше строить брак она не хотела ни с кем.

Но тогда героиня российских сериалов и не подозревала, какой сюрприз ее ждет. Ее сестра Светлана решила оказать услугу родственнице и познакомила ее с завотделением акушерства и гинекологии Николаем Семеновым. То есть, с будущим мужем. Любопытно, но и до реальной встречи со звездой, мужчина грезил о жене, которая была бы на нее похожа. Все складывалось очень удачно. Мужчина помогал звезде, жил ее интересами и ничего не запрещал. Неудивительно, что Антонова расцвела в этих отношениях еще больше.

«Я часто говорю мужу: „Это ты подарил меня зрителям, а мог меня закрыть. В том, что у меня случилось столько проектов, только твоя заслуга“. Если бы ни Коля, ни его понимание, не было бы всех этих работ», — высказалась она о любимом.

Пара быстро стала многодетной семьей, однако, и здесь знаменитости пришлось пережить трагедию: смерть 2-месячного сына Коли (четвертая беременность многодетной мамы).

Сейчас актрисе 51, она очень счастлива в своей семье. Параллельно успевает заниматься творчеством и много времени отдает живописи. Начала писать брюнетка во время периода пандемии, когда все вынуждены были сидеть дома. Вместе с сыном Никитой они решили побаловаться и порисовать, однако, процесс неожиданно принял профессиональный интерес. Теперь актрису считают полноправным художником.