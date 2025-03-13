Общение с Зеленским и обвинение в алкоголизме: как живет Татьяна Кравченко

Народная артистка России Татьяна Кравченко прославилась после выхода сериала «Сваты». Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь, что она говорила о спецоперации?

Чем известна Кравченко

Татьяна Кравченко родилась 9 декабря 1953 года в Донецке. В 1971 году переехала в Москву. После окончания Школы-студии МХАТ была принята в труппу театра «Ленком». На сцене дебютировала с главной ролью в спектакле «Мои надежды».

В 1997 году Кравченко начала сниматься в кино. Популярность артистке принесла роль Валентины Будько в сериале «Сваты». Помимо этого, она снималась в лентах «Восьмое чудо света», «Торпедоносцы», «Ширли-мырли», «Кто в доме хозяин?», «Небеса обетованные», «Женитьба» и других.

На настоящий момент в ее фильмографии более 140 работ.

Что известно о личной жизни Кравченко

Татьяна Кравченко первый раз вышла замуж будучи студенткой. Ее избранником стал художник-постановщик Школы-студии МХАТ Владимир Лавинский. Их брак продлился два года.

В программе «Судьба человека» актриса рассказала, что у нее был юношеский роман с народным артистом РФ Андреем Леоновым, но их отношения омрачил аборт, на который она решилась из-за нежелания заводить детей в тот период.

«Грешница, грешница… Каюсь. В церковь бегаю. Прости, Господи, меня», — сказала она.

Вторым мужем артистки стал продюсер Дмитрий Гербачевский. В этом браке родилась дочь Анна, но спустя шесть лет супруги развелись. По словам Кравченко, муж поднимал на нее руку и настоял на аборте, когда она забеременела во второй раз.

«Вот такой он человек, нет у него чувства отцовства. Руки стал распускать — это противно. Я уходила от него, убегала», — поделилась она.

Что Кравченко говорила об СВО и Зеленском

Татьяна Кравченко поддерживает действия российской власти. Актриса заявила в программе «Жизнь и судьба», что если бы была моложе, то отправилась бы в зону спецоперации медсестрой. Она отметила, что не понимает, как можно «не поддерживать свое Отечество, своего президента».

По словам Кравченко, во время съемок сериала «Сваты» она общалась с украинским политиком Владимиром Зеленским. Тогда он произвел на нее хорошее впечатление, но после избрания президентом он стал «другим человеком».

Что известно о конфликтах Кравченко с актерами сериала «Сваты»

Татьяна Кравченко призналась, что во время съемок сериала «Сваты» у нее не сложились отношения с заслуженной артисткой РФ Людмилой Артемьевой.

«Люся пришла в проект, когда уже сыграла таксистку в одноименном сериале, и вела себя как звезда — мы же все падки на эту популярность. А мы кто были? Ни Добронравов, ни я, ни Васильев звездами не были. Она вела себя как примадонна. Люся стала менять мизансцены по своему усмотрению, могла на себя повернуть камеру», — рассказала Кравченко 7days.ru.

После начала спецоперации артистка также прекратила общение с украинской коллегой Анной Кошмал и российским актером Александром Феклистовым, которые выступили против СВО.

«Че они лезут, они же ничего в политике не понимают», — отметила она в интервью YouTube-каналу БелТА.

Чем сейчас занимается Кравченко

Татьяна Кравченко в 71 год продолжает служить в театре «Ленком». Также она гастролирует с антрепризами и снимается в кино. В 2025 году с ней ожидается премьера сериала «ОПГ». Актриса все свое свободное время проводит на сцене и с дочерью.

«Я сейчас абсолютно довольна свои одиночеством», — говорит она.

В 2023 году заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский обвинил Кравченко в алкоголизме, когда та не пришла на спектакль, в котором они вместе играли. Однако актриса объяснила свое отсутствие тем, что не хотела выступать на одной сцене с коллегой.