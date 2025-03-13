Общение с Зеленским и обвинение в алкоголизме: как живет Татьяна Кравченко

Общение с Зеленским, обвинение в алкоголизме: как живет Татьяна Кравченко
Народная артистка России Татьяна Кравченко прославилась после выхода сериала «Сваты». Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь, что она говорила о спецоперации?
Чем известна Кравченко
Татьяна Кравченко родилась 9 декабря 1953 года в Донецке. В 1971 году переехала в Москву. После окончания Школы-студии МХАТ была принята в труппу театра «Ленком». На сцене дебютировала с главной ролью в спектакле «Мои надежды».
В 1997 году Кравченко начала сниматься в кино. Популярность артистке принесла роль Валентины Будько в сериале «Сваты». Помимо этого, она снималась в лентах «Восьмое чудо света», «Торпедоносцы», «Ширли-мырли», «Кто в доме хозяин?», «Небеса обетованные», «Женитьба» и других.
На настоящий момент в ее фильмографии более 140 работ.
Что известно о личной жизни Кравченко
Татьяна Кравченко первый раз вышла замуж будучи студенткой. Ее избранником стал художник-постановщик Школы-студии МХАТ Владимир Лавинский. Их брак продлился два года.
В программе «Судьба человека» актриса рассказала, что у нее был юношеский роман с народным артистом РФ Андреем Леоновым, но их отношения омрачил аборт, на который она решилась из-за нежелания заводить детей в тот период.
«Грешница, грешница… Каюсь. В церковь бегаю. Прости, Господи, меня», — сказала она.
Вторым мужем артистки стал продюсер Дмитрий Гербачевский. В этом браке родилась дочь Анна, но спустя шесть лет супруги развелись. По словам Кравченко, муж поднимал на нее руку и настоял на аборте, когда она забеременела во второй раз.
«Вот такой он человек, нет у него чувства отцовства. Руки стал распускать — это противно. Я уходила от него, убегала», — поделилась она.
Что Кравченко говорила об СВО и Зеленском
Татьяна Кравченко поддерживает действия российской власти. Актриса заявила в программе «Жизнь и судьба», что если бы была моложе, то отправилась бы в зону спецоперации медсестрой. Она отметила, что не понимает, как можно «не поддерживать свое Отечество, своего президента».
По словам Кравченко, во время съемок сериала «Сваты» она общалась с украинским политиком Владимиром Зеленским. Тогда он произвел на нее хорошее впечатление, но после избрания президентом он стал «другим человеком».
Что известно о конфликтах Кравченко с актерами сериала «Сваты»
Татьяна Кравченко призналась, что во время съемок сериала «Сваты» у нее не сложились отношения с заслуженной артисткой РФ Людмилой Артемьевой.
«Люся пришла в проект, когда уже сыграла таксистку в одноименном сериале, и вела себя как звезда — мы же все падки на эту популярность. А мы кто были? Ни Добронравов, ни я, ни Васильев звездами не были. Она вела себя как примадонна. Люся стала менять мизансцены по своему усмотрению, могла на себя повернуть камеру», — рассказала Кравченко 7days.ru.
После начала спецоперации артистка также прекратила общение с украинской коллегой Анной Кошмал и российским актером Александром Феклистовым, которые выступили против СВО.
«Че они лезут, они же ничего в политике не понимают», — отметила она в интервью YouTube-каналу БелТА.
Чем сейчас занимается Кравченко
Татьяна Кравченко в 71 год продолжает служить в театре «Ленком». Также она гастролирует с антрепризами и снимается в кино. В 2025 году с ней ожидается премьера сериала «ОПГ». Актриса все свое свободное время проводит на сцене и с дочерью.
«Я сейчас абсолютно довольна свои одиночеством», — говорит она.
В 2023 году заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский обвинил Кравченко в алкоголизме, когда та не пришла на спектакль, в котором они вместе играли. Однако актриса объяснила свое отсутствие тем, что не хотела выступать на одной сцене с коллегой.
«Тиражирование мифов о моей алкогольной зависимости омерзительно. За все время моей долгой актерской карьеры в театре и в кино я не сорвала ни одной репетиции, ни одного спектакля, ни одной съемки», — подчеркивала артистка.