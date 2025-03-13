Актер Сергей Селин раскритиковал российское военное кино

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» актер Сергей Селин заявил, что в России разучились снимать военное кино. На эту тему он высказался в передаче «Историс. Откройте, Давид!» на Rutube.

Актер выразил мнение, что в России, которая для него «началась с 2000-го года», у кинематографистов «не получается» снимать хорошие военные фильмы. Он указал на то, что в период Великой Отечественной войны сначала призывали мужчин из деревень.

«У них самые обыкновенные, да простят меня жители села, обыкновенные лица, которые очень близки к земле. Они очень-очень простые. Поэтому они зачастую были слегка потерянные, не очень понимали. Это отражено в хрониках», — сказал он, добавив, что на данный момент все «со спа-салонными лицами».

Селин также отметил, что наличие у актрис из таких фильмов накладных ресниц выглядит «ужасно», так как такого в то время быть не могло.

Ранее сообщалось, что хип-хоп-исполнитель Азамат Кудзаев, известный под псевдонимом MiyaGi, отказался выступать за многомиллионные суммы из-за СВО.