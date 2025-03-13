Фанаты не поверили в кончину популярного актера озвучки

Подписчики усомнились в кончине актера дубляжа и автора канала «Угарная озвучка» Даниила Любимова (настоящая фамилия Пестрецов). Об этом сообщает aif.ru.

© Газета.Ru

Как заявил друг артиста Эрик Мэц, 34-летнего Любимова не стало 3 марта — у него якобы произошла остановка сердца. Прощание с ним состоялось в мавзолее Сочи 9 марта.

Даниил Любимов в шуточной форме переозвучивал известные фильмы, такие как «Сумерки» («Сумрики») и «Гарри Поттер» («Игорь Потов»). Видео третьей части полнометражной пародии на «Гарри Поттера» с шуточной озвучкой должно было выйти 11 марта, на его выпуск отправили пожертвования многие подписчики канала Любимова. Однако администраторы канала сообщили, что третья часть не выйдет, и объявили сбор средств на оплату прощания.

Тогда поклонники обратили внимание на то, что зарегистрированное в 2023 году юридическое лицо Любимова еще не ликвидировано в связи с кончиной владельца.

«Часто откладывали релизы. Собрали почти 10 млн на подписке и кинули людей, которые раньше на сайте оплачивали деньги. Теперь еще собирают пожертвования», — негодуют участники чата проекта.

Другие подписчики отмечают, что администраторы возвращают отправленные деньги по запросу.