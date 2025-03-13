Бриттани Мерфи была одной из самых ярких и талантливых актрис своего поколения. Ее карьера стремительно набирала обороты: фильмы «Бестолковые», «8 миля», «Молодожены» и многие другие принесли ей успех и любовь зрителей.

Однако ее жизнь оборвалась внезапно – в декабре 2009 года актриса скончалась в возрасте всего 32 лет. Причиной смерти назвали пневмонию, осложнённую анемией и приёмом медикаментов.

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Спустя всего полгода ее супруг, сценарист и продюсер Саймон Монджек, умер при схожих обстоятельствах. Это совпадение вызвало массу вопросов, и в доме супругов провели тщательные проверки. Эксперты обнаружили высокий уровень влаги и следы плесени, которая могла выделять токсичные вещества. Некоторые специалисты предположили, что именно это могло спровоцировать болезнь, ставшую смертельной как для актрисы, так и для ее мужа.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.