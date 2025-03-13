Критик объяснил, почему Нелли Уварову считают актрисой одной роли

Нелли Уварову многие зрители воспринимают исключительно как актрису одной роли — Кати Пушкаревой из сериала «Не родись красивой», потому что она снялась в длинном сериале, поделился мнением c NEWS.ru телекритик Александр Горбунов. Он добавил, что с актерами такое происходит довольно часто.

К сожалению, у нас многие актеры и актрисы не раз становились заложниками своих образов. Такое происходит, когда они играют в большом сериальном проекте. В «Не родись красивой», насколько помню, больше 100 серий (200 серий с 2005 по 2006 год. — NEWS.ru), — сказал Горбунов.

Критик отметил, что после успеха проекта Уварова не исчезла с экранов, как многие ее коллеги, например Мария Берсенева из «Маргоши» или Елена Корикова из «Бедной Насти», а продолжила развивать актерскую карьеру. При этом Нелли, по мнению Горбунова, не боится экспериментировать, берется за необычные роли и предстает в неожиданном свете.

В сериале «Адаптация» о «Газпроме» она сыграла секретаршу главного босса, сексуальную героиню, что было неожиданно, так как ее все помнят по роли дурнушки. Она справилась и сделала это на высоком уровне, — отметил Горбунов.

14 марта Нелли Уварова отмечает 45-летие. Актриса снялась в таких проектах, как «Атлантида», «Адаптация», «Содержанки», «Последний министр» и многих других. Кроме этого, она занимается благотворительностью. В 2010 году актриса создала социальный проект «Наивно? Очень» для социализации и трудоустройства молодых людей с тяжелыми психоневрологическими заболеваниями.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров защитил режиссера Сарика Андреасяна, раскритиковавшего Андрея Тарковского на встрече со студентами. По его мнению, в словах режиссера Андреасяна о том, что он ненавидит Тарковского и авторское кино деградирует, нет ничего удивительного. Шнейдеров добавил, что организаторам встречи со студентами следовало бы пригласить на нее представителей фестивального кино, которое им ближе, чем коммерческое, которое представляет Андреасян.