Звезда «Бриджертонов» сыграет с Джилленхолом в новом фильме Шьямалана

В конце января стало известно, что Джейк Джилленхол сыграет в новом фильме М. Найта Шьямалана — режиссёра «Сплита». К касту ленты присоединилась Фиби Дайневор, известная по сериалу «Бриджертоны», фильму «Цветная комната» и другим проектам.

Подробностей о самой ленте не так много. Это будет романтический триллер с элементами сверхъестественного. Сценарий к проекту Шьямалан напишет вместе с Николасом Спарксом, автором романов «Спеши любить» и «Дневник памяти». Интересно, что Николас пишет по сюжету собственный роман.

Оба проекта будут основаны на одной и той же концепции и наборе персонажей, но адаптированы к их соответствующим средам. Для Шьямалана это первый раз, когда он будет сотрудничать с известным писателем в работе над идеей, что, несомненно, взволнует поклонников Спаркса.