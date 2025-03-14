Дженна Ортега и Тейлор Расселл могут сняться в ремейке триллера «Одинокая белая женщина»

Чемпионат.com

По информации известного киноинсайдера Джеффа Снейдера, актрисы Дженна Ортега и Тейлор Расселл ведут переговоры, чтобы сняться в ремейке эротического триллера «Одинокая белая женщина».

Кто сыграет в ремейке триллера «Одинокая белая женщина»
© Чемпионат.com

Оригинал 1992 года с Бриджит Фондой и Дженнифер Джейсон Ли в главных ролях рассказывает про молодую девушку Элли Джонс, которая находит через объявление соседку по квартире — Хэди. Они быстро сближаются и превращаются в лучших подруг, однако со временем соседка оказывается не такой, какой казалась всё время.

Тейлор Расселл в фильме «Целиком и полностью»

© Warner Bros.

Режиссёром оригинала выступил Барбе Шрёдер. Кто снимет ремейк, Снейдер не уточнил. Пока стоит дождаться официальной информации от создателей ленты или крупных СМИ.

Актеры
Одинокая белая женщина
Дженна Ортега
Дженнифер Ли
Барбе Шредер