Кто сыграет в ремейке триллера «Одинокая белая женщина»

По информации известного киноинсайдера Джеффа Снейдера, актрисы Дженна Ортега и Тейлор Расселл ведут переговоры, чтобы сняться в ремейке эротического триллера «Одинокая белая женщина».

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Оригинал 1992 года с Бриджит Фондой и Дженнифер Джейсон Ли в главных ролях рассказывает про молодую девушку Элли Джонс, которая находит через объявление соседку по квартире — Хэди. Они быстро сближаются и превращаются в лучших подруг, однако со временем соседка оказывается не такой, какой казалась всё время.

Тейлор Расселл в фильме «Целиком и полностью»

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Режиссёром оригинала выступил Барбе Шрёдер. Кто снимет ремейк, Снейдер не уточнил. Пока стоит дождаться официальной информации от создателей ленты или крупных СМИ.