Не родилась красивой: куда пропала Нелли Уварова

14 марта актриса Нелли Уварова отмечает 45 лет. Она сыграла много разноплановых ролей в кино и продолжает играть в театре, но многие зрители запомнили ее как актрису одной роли — Кати Пушкаревой из сериала «Не родись красивой». Где сейчас Уварова, чем занимается и как сложилась ее личная жизнь — в материале NEWS.ru.

Как жила и чем занималась Уварова до «Не родись красивой»

Нелли родилась в литовском городе Мажейкяй. Ее отец Владимир — инженер-технолог, мать Галина — экономист и химик, тренер по спортивной гимнастике. У Уваровой также есть сестра Елена. В детстве девочки занимались художественной гимнастикой, плаванием и учились в музыкальной школе по классу фортепиано.

Когда Нелли было два года, ее семья переехала к родственникам в Тбилиси. Спустя семь лет Уваровы перебрались как беженцы в Москву из-за неспокойной ситуации в Грузии. На новом месте жительства семье пришлось заново налаживать жизнь. Во время учебы в школе Нелли раздавала газеты и расклеивала объявления. В этот период она увлеклась театром: ходила на спектакли и занималась в театральной студии на Шаболовке.

После окончания школы Нелли поступила во ВГИК на актерский факультет. Народный артист РСФСР Георгий Георгиевич Тараторкин взял ее к себе в мастерскую.

Актриса дебютировала в 1999 году в короткометражке «Полетели» Анны Меликян. С 2001 года она начала работать в Российском академическом молодежном театре. До выхода сериала она получала премию за лучшую женскую роль на Международном фестивале «Радуга» и была номинирована на «Золотую маску». В 2005 году Уварова начала сниматься в сериале СТС «Не родись красивой» в роли Кати Пушкаревой.

Как изменилась жизнь Уваровой после сериала «Не родись красивой»

После выхода сериала Уварова не ушла из театра. Сейчас она задействована во многих спектаклях РАМТ. Она также продолжила сниматься в кино и сериалах. Уварова появилась в таких проектах, как «Атлантида», «Адаптация», «Содержанки», «Последний министр» и многих других.

В «Содержанках» Уварова сыграла бизнесвумен Илону, сильную и властную женщину.

«Это персонаж максимально далекий от меня во всем. Ничего подобного до этого я не играла. Поэтому было очень азартно эту роль сыграть, и теперь я с большим нетерпением жду результата. Во время съемок было абсолютное доверие режиссера ко мне, собственно, этому предшествовали пробы, и режиссер сказала, что она увидела, как на пробах родился новый человек, и мы друг друга поняли. Не всегда нужно все высказывать друг другу: что-то остается на уровне правильного ощущения, и если ты его словил, то дальше герой, который в тебя поселяется, его энергия начинает тобой двигать, управлять, нужно только довериться», — говорила Уварова.

Какие отношения связывали Уварову с Антипенко, за кем она замужем

После выхода сериала «Не родись красивой» Уварову подозревали в романе с партнером Григорием Антипенко, сыгравшим главную мужскую роль. Но Антипенко признавался, что такие девушки не в его вкусе. После сериала у него были отношения с актрисой Юлией Такшиной, сыгравшей секретаршу в «Не родись красивой».

В первый раз Уварова вышла замуж за режиссера Сергея Пикалова. Спустя четыре года они расторгли брак. Уварова говорила, что развод прошел тихо и Сергей продолжил общаться с ее родными.

Позже Нелли вышла замуж за коллегу, актера РАМТ Александра Гришина. У них родились сын и дочь.

В 2021 году Уварова намекнула на развод с мужем. В интервью Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) актриса призналась, что давно не считает супруга авторитетом для себя.

Почему Уварову запомнили как Пушкареву, будет ли продолжение «Не родись красивой»

Несмотря на десятки разноплановых ролей в кино и театре, массовый зритель воспринимает Нелли как актрису из «Не родись красивой». Телекритик Александр Горбунов высказал мнение в беседе с NEWS.ru, что такое часто встречается в киносреде.

«К сожалению, у нас многие актеры и актрисы не раз становились заложниками своих образов. Такое происходит, когда они играют в большом сериальном проекте. В „Не родись красивой“, насколько помню, больше ста серий (200 серий с 2005 по 2006 год. - NEWS.ru), — сказал Горбунов.

Критик отметил, что после успеха проекта Уварова не исчезла с экранов, как многие ее коллеги, например, Мария Берсеньева из „Маргоши“ или Елена Корикова из „Бедной Насти“, а продолжила развивать карьеру. При этом Нелли, по мнению Горбунова, не боится экспериментировать, берется за необычные роли и предстает в неожиданном свете.

„В сериале „Адаптация“ о „Газпроме“ она сыграла секретаршу главного босса, сексуальную героиню, что было неожиданно, так как ее все помнят по роли дурнушки. Она справилась и сделала это на высоком уровне», — считает Горбунов.

В 2023 году появилась информация, что СТС планирует снять продолжение «Не родись красивой» с Уваровой в главной роли. Сама актриса заявила, что на тот момент не читала сценарий, поэтому не готова обсуждать проект.

«Я знаю, что есть желание снимать [продолжение], но такое желание есть последние 17 лет. Мне обещали прислать сценарий для обсуждения. Пока нет сценария, я не могу даже приступать к переговорам. Не очень верю во вторые части», — сказала актриса.

Горбунов считает, что Уварова тщательно выбирает роли.

«Она — яркий образец человека, который занимается любимым делом», — добавил критик.

Чем еще занимается Нелли Уварова

В 2010 году актриса создала социальный проект «Наивно? Очень» для социализации и трудоустройства молодых людей с тяжелыми психоневрологическими заболеваниями. Сначала это был благотворительный интернет-магазин, но впоследствии появились производственные мастерские и художественная студия, в которых обучаются и работают люди с особенностями развития.

Нелли устроит встречу с поклонниками, которая пройдет 15 марта. Зрители, купив билет на мероприятие с участием актрисы, помогут благотворительному проекту.