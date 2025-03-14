Роберт Паттинсон рассказал, как Зендея не дала ему "сойти с ума"

Роберт Паттинсон ("Микки 17", "Бэтмен", "Дьявол всегда здесь") в интервью французскому журналу Premiere рассказал о том, как попал в неловкую ситуацию во время подготовки к роли в картине "Драма" (The Drama).

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Партнершами актера на съемочной площадке стали Зендея ("Дюна", "Претенденты") и Алана Хаим ("Лакричная пицца"), режиссер - Кристоффер Боргли ("Герой наших снов"), это его второй совместный проект со студией A24. Дата премьеры пока неизвестна, равно как и детали сюжета.

Паттинсон признался, что у него возникли проблемы с одним из эпизодов: "У нас с Зендеей была сцена, которая просто свела меня с ума. Я отчаянно искал в сценарии скрытый смысл, исписал множество страниц анализом текста".

В какой-то момент размышления привели актера в тупик, и он решил позвонить коллеге.

"Зендея очень спокойно объяснила мне, что в той самой фразе, которую я не понял, не было никакого подтекста, персонаж говорил именно то, что хотел сказать. Все оказалось так просто, а я сходил с ума из-за этого целых три дня", - рассказал он.

Ранее звезда хоррора "Маяк" и франшизы "Сумерки" признался, что боится смотреть фильмы ужасов. По его словам, однажды ему стало так страшно, что он взял в руки ножи, да "так с ними и уснул, чуть не воткнув их себе в шею".

В начале марта издание Variety сообщило, что научно-фантастическая комедия "Микки 17" с Паттинсоном в главной роли за четыре дня собрала в США 19,1 миллиона долларов, став лидером проката. Это, впрочем, не удерживает фильм от провала - на его производство было затрачено 118 миллионов долларов, еще 80 миллионов ушло на продвижение. На данный момент мировые сборы составляют 53,3 миллиона долларов.