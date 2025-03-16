Что говорил Сергей Юрский о театре, радости и самодисциплине

Знаменитый актер Сергей Юрский родился ровно 90 лет назад 16 марта 1935 года в Ленинграде. Его мама Евгения Юрская-Романова - музыкальный педагог, а отец Юрий Юрский (Жихарев) - худрук Московского цирка и Ленконцерта, актерской судьбы для сына не хотели. Но золотого медалиста Юрского хватило лишь на три курса юридического факультета. Зато любовь к сцене привела в другой вуз - Ленинградский театральный институт имени Островского. Через два года он уже служил в труппе Большого драматического театра. В одном ряду с мэтрами. И роли он играл яркие, первого ряда: Эзоп, Чацкий , Генрих IV, Мольер. А позже к театру прибавились кино, литература и поэзия - Сергей Юрский сыграл самого элегантного Остапа Бендера и поистине народную роль - дядю Митю в "Любовь и голуби", а под псевдонимом Игоря Вацетиса выпустил томик пьес. "РГ" предлагает вспомнить самые яркие цитаты актера, поэта и мудреца.

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О работе в кино

…Во всех ролях я лучше или хуже приспосабливал свое театральное умение к условиям кино. Я думаю, что зрители и критики зачастую прощали или не замечали мою театральность, потому что большинство моих персонажей были натурами артистическими - и Чудак из "Человека ниоткуда", и Никита Батурин ("Крепостная актриса"), и Виктор Николаевич Сорокин ("Республика Шкид"), и Жюль Ардан ("Сломанная подкова"), и Остап Бендер.

Об общении со зрителем

Мне иногда кажется, что появилась целая категория зрителей, которые больше любят рассказы про искусство, чем само искусство. Отчасти это, наверное, извечное любопытство к миру закулисья, отчасти весьма современное стремление к комиксу - поразнообразнее и покороче, за один вечер тебе и сценку сыграют, и кино покажут, и "комические случаи" поведают, и на вопросы ответят…

О религии

"Религия - опиум для народа" - это ведь правда. Опиум, в смысле - лекарство, спасение от боли, целебный наркотик. Опиум необходим. Иначе как вынести простую истину нашей смертности, и ужас нашей истории, и тяготы ежедневности?

О человеке

Человек есть дробь, числитель которой то, что о нем думают другие, а знаменатель то, что он думает о себе сам, - чем больше знаменатель, тем меньше дробь.

О радости

Главное ощущение для радости - чувство меры. Когда оно слишком нарушается, иногда даёт чувство: "О... какая воля!" Но это мгновенно превращается в давящее тебя же.

О карьере в Голливуде

Никто из русских актеров не сделал карьеру в Голливуде. Дело не в профессионализме вовсе. Мы им абсолютно чужие, и они - нам. Есть протестанты, католики, есть разные вариации их, есть поляки-славяне, греки-православные - и всё это Европа. А Россия - она отдельно. И прежде всего, для этой Европы, Америки она скучна. В этой скуке может, конечно, возникнуть что-то, вызывающее интерес, но этот интерес того же плана, что и по отношению, например, к ненавистному сейчас ими Ирану.

О деньгах

Большие деньги - это несущественный вопрос. Если деньги начинают иметь значение, это плохо. Продаваться за большие деньги так же плохо, как продаваться за малые. Просто надо не продаваться.

О времени

Сейчас время меняется уже не четверть-веками и даже не десятилетиями, а меняется тремя годами. Три года - другой воздух, другие зрители. Я это ощущаю.

О самодисциплине

Главное - самодисциплина: дисциплина мытья посуды, выбрасывания мусора, работы, мысли.

О современном театре

Тяготение к тому, чтобы надевать на себя разные костюмы, использовать телевидение и актерствовать, поставило нашу профессию на грань гибели. Раньше считалось, актер - это о-о-о! Человек, работающий в таком-то театре. Сейчас и театра нет, и все - играют.