Умерла итальянская актриса Мария Грация Спина

В возрасте 88 лет в Падуе скончалась Мария Грация Спина, итальянская актриса кино, ТВ и театра. На экране артистка отметилась во множестве популярных комедий, приключенческих картин и пеплумов.

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Пик ее карьеры пришелся на конец 1950-х / начало 1980-х годов. В некрологе от Messaggero Veneto Cпина названа одной из самых красивых итальянских актрис своего времени. Причина ее смерти не называется.

Мария Грация Спинацци (настоящая фамилия) родилась в 1936 году в Венеции. На экране дебютировала в 1957-м. Фильмография - порядка шестидесяти проектов: "Ругантино" с Челентано, "Грех юности", "Казаки" Виктора Туржанского, "Усрус и татарская девочка", "Кулаки, куколки и моряки", "Тигр семи морей", "Зорро и три мушкетера", "Возвращение Казановы".

Кроме того Спина была ведущей музыкального фестиваля в Сан-Ремо 1965 года и приезжала с гастролями в Москву и Ленинград.