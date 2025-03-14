В Стамбуле умер турецкий актер Шинаси Юртсевер

В Стамбуле в возрасте 51 года умер турецкий актер Шинаси Юртсевер
13 марта в Стамбуле на 52-м году жизни скончался Шинаси Юртсевер, турецкий актер кино, сериалов, театра и "мыльных опер".
Причиной смерти стал рак желудка. Пометка о смерти Шинаси появилась в его профиле на портале IMDb.
В Сети информация подтверждена коллегами артиста.
Шинаси Юртсевер родился в 1973-м. Получил образование как театральный актер. Снимался с середины 1990-х: "Не самая обычная семья", "Неудержимые", "Беглецы", "Под прикрытием", линейки "Свадьба" и "Музыка и танцы", "Ну, с Богом".
Последние проекты артиста - как для большого экрана, так и для малого - датированы этим годом.