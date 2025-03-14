Почти полвека назад фильм «Служебный роман» стал культовым, а его актеры – любимыми миллионами зрителей. Но с чего начинался их путь в кино и какими были их последние роли?

Андрей Мягков дебютировал в 27 лет в комедии «Похождения зубного врача» (1965), сыграв стоматолога Сергея Чеснокова. Его последней работой в кино стала роль начальника управления КГБ в фильме «Туман рассеивается» (2008).

Какими были первые роли Вицина, Моргунова и Никулина

Алиса Фрейндлих впервые появилась в кино в 24 года, сыграв Зину в «Город зажигает огни» (1958), а в 88 лет сыграла свою последнюю на данный момент роль – мать мэра в «Родителях строгого режима» (2022). Олег Басилашвили начал карьеру в 22 года с роли Андрея Андреевича в «Невесте» (1956), а в 84 года сыграл музыканта Иннокентия Михайловича в драме «Не ждали» (2018).

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @callmedemid.