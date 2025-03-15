Актер Васильев рассказал, каких фильмов не хватает России

Российский кинематограф нуждается в кинокартинах о преодолении сложных ситуаций в человеческих взаимоотношениях со светлой и жизнеутверждающей концовкой. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился актер Роман Васильев.

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«‎Мне не хватает фильмов про преодоление сложностей в человеческих взаимоотношениях. В том кино, которое я встречаю в последние годы, для меня выходов не так много и каких-то просто светлых ощущений, желаний, жизни», — поделился Васильев.

По его словам, искусство развивается циклично, и сейчас, возможно, настал момент для создания чего-то нового, что вдохновит зрителей.

«‎Мне не хватает осмысленной любви, когда ты точно знаешь, что, несмотря на сложности, ты на своем месте. Такие истории могли бы воодушевить», — добавил собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о том, какую роль он мечтает исполнить, актер назвал Мартина Идена - героя одноименного романа Джека Лондона.

«‎Это моя любимая книга, с удовольствием сыграл бы Мартина Идена, еще раз пережил бы тот катарсис, который испытывал при прочтении в 19 лет», — рассказал он.

Васильев родился 9 сентября 1994 года в городе Бельцы в Молдавии. Актер впервые появился на экране в эпизоде сериала "Лучше, чем люди", вышедшем в 2018 году. Одновременно с участием актера вышел американский детективный триллер "Алиенист". Популярность ему принесла роль адвоката с врожденным детским церебральным параличом в сериале "Идентификация". Актер также известен по фильмам и сериалам "Ищейка-5", "Московский роман", "Елизавета", "Лебединое озеро", "С небес на землю", "Бедный олигарх", "Контейнер-2", "Любовь Советского Союза". В феврале 2025 года с участием актера вышла картина Феликса Умарова "Пророк. История Александра Пушкина" - художественная интерпретация биографии писателя. В ней Васильев сыграл Константина Данзаса. Фильм уже собрал в прокате более 1,2 млрд рублей.