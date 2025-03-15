Народный артист СССР Олег Басилашвили прославился благодаря ролям в фильмах «Служебный роман», «Вокзал для двоих» и «Осенний марафон». Чем он сейчас занимается, что говорил о спецоперации?

Чем известен Басилашвили

Олег Басилашвили родился 26 сентября 1934 года в Москве. В 1941 году его отец ушел на фронт, а он вместе с матерью был отправлен в эвакуацию в Тбилиси. По словам артиста, война запомнилась ему страшным голодом. В 1943 году семья вернулась в Москву.

Басилашвили окончил Школу-студию имени Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТе, а в 1959 году был принят на службу в Большой драматический театр имени Товстоногова, на сцене которого за годы карьеры сыграл около 50 ролей.

Актер дебютировал в кино в 1956 году в фильме «Невеста». Известность ему принесли роли в лентах «Осенний марафон», «Орел и решка», «Служебный роман», «О бедном гусаре замолвите слово» и «Вокзал для двоих». Также он снимался в картинах «Курьер», «Мастер и Маргарита», «Ликвидация» и других.

В его фильмографии более 150 работ.

Что известно о личной жизни Басилашвили

В 1955 году Олег Басилашвили женился на народной артистке СССР Татьяне Дорониной. Они были однокурсниками. Брак распался через восемь лет.

Вскоре после развода актер связал себя узами брака с журналистом и музыкальным редактором Галиной Мшанской. Пара вырастила двух дочерей — Ольгу и Ксению. В интервью NEWS.ru 90-летний артист заявил, что молит Бога, чтобы их с супругой жизнь длилась как можно дольше.

«Сейчас, на склоне лет, мы с Галей рядом, и мое чувство к ней с каждым днем еще нежнее и глубже. Благодарю Бога, что он подарил нам взаимную любовь, и молю Его, чтобы наша жизнь длилась как можно дольше», — сказал он.

Как Басилашвили отреагировал на СВО

Олег Басилашвили на следующий день после начала спецоперации в интервью NEWS.ru сообщил, что любит народ Украины и переживает «все, что сейчас происходит».

«Действия, конечно, наложат определенный отпечаток на наши взаимоотношения. Мне очень жаль, я тяжело переживаю все, что сейчас происходит. <...> Я бы призвал украинцев сохранять спокойствие и верить в то, что мое отношение к Украине остается прежним. Я думаю, что так же могут сказать и миллионы россиян», — отметил артист.

Спустя полтора года после начала СВО он также выразил мнение, что спецоперация никогда не завершится.

«СВО никогда не завершится, потому что во время переправы коней не меняют. А ради этого все и было сделано, на мой взгляд. Будут скакать с места на место», — сказал Басилашвили.

Актер отказался осуждать артистов, которые уехали из России после начала СВО, а также поддержал коллегу Лию Ахеджакову, когда она лишилась ролей в «Современнике».

Чем сейчас занимается Басилашвили

Олег Басилашвили не снимается в кино с 2018 года, но до сих пор служит в БДТ имени Товстоногова. В его репертуаре на настоящий момент три спектакля: «Палачи», «Лето одного дня» и «Дядюшкин сон».

В 2023 году Басилашвили жаловался на боли в позвоночнике. Перед выходом на сцену актеру делали уколы.

«Я живу сейчас под блокадой из-за уколов», — признавался он.

Отмечая свое 90-летие в сентябре прошлого года, артист прокомментировал свое состояние здоровья словами: «Иду красивый, 22-летний».