Развод, мошенники, суд над братом: где сейчас звезда «Ворониных» Волкова

Звезда ситкома «Воронины» Екатерина Волкова спровоцировала слухи о разводе. Почему поклонники считают, что ее брак рушится, какие последние новости выходили об актрисе?

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Правда ли, что Волкова разводится с мужем

Волкова в соцсети сообщила о важных переменах в жизни. Актриса опубликовала фото паспорта и анкеты из ЗАГСа. По словам Волковой, в ее жизни произошло два события, которые разделят ее жизнь на «до» и «после». Она отметила, что чувствует, как все вокруг изменится, и выразила легкую тревогу перед неизвестностью.

«С одной стороны, шаг вперед, новый этап и все дела, а с другой — полная неизвестность и легкая тревога. Перемены всегда заставляют нас встряхнуться, пересмотреть многое и, может быть, стать сильнее. Пока без деталей, просто держите за меня пальчики», — написала актриса.

Публикация вызвала множество предположений. Некоторые поклонники решили, что Волкова разводится, ссылаясь на ее слова о разделении жизни на «до» и «после». Однако другие отметили, что при расторжении брака не заполняют такие анкеты, и выдвинули версию о смене фамилии.

Екатерина Волкова в 2010 году вышла замуж за танцовщика Андрея Карпова. Спустя год после свадьбы у пары родилась дочь Елизавета. Артистка признавалась, что однажды ее отношения с мужем были на грани распада, когда он участвовал в шоу «Танцы со звездами» в паре с актрисой Еленой Подкаминской.

«Я не знаю, что там было на самом деле. Муж сам повел себя не лучшим образом. Он постоянно говорил, что они с Леной там-то, обедают вместе, отдыхают, работают. Меня это все раздражало, я же ревнивая. Причем Лена отказывалась со мной разговаривать и обсуждать эту ситуацию. В какой-то момент мои нервы были на пределе. А недавно мы с Леной пересеклись на одном мероприятии и прекрасно побеседовали. В отношениях с мужем сейчас также нет никаких проблем», — объяснила Волкова.

В какие скандалы попадала Волкова

В 2023 году в США произошел неприятный инцидент: брат актрисы Екатерины Волковой Леонид оказался на скамье подсудимых по подозрению в убийстве и расчленении. Леонид проживал в США вместе с женой и двумя детьми. Актриса подтвердила, что обвиняемый приходится ей родственником, однако она уверена в его невиновности.

«Да, это мой брат. Да, несколько дней назад его арестовали в США. Да, его обвиняют в очень серьезном преступлении. Мы пытаемся установить связь с ним и адвокатом, но пока безуспешно. Но семья не сомневается в невиновности Лени. Я люблю и не отрекаюсь от брата», — сказала Волкова.

В марте прошлого года Волкова рассказала, что перевела мошенникам 50 тысяч рублей, пытаясь приобрести редкие корма для собак. В своем Telegram-канале она сообщила, что столкнулась с аферой, когда искала каналы для заказа кормов для животных, которые сейчас сложно найти в России.

«Знаю, что подобных историй вагон, из каждого утюга предупреждают о новых схемах обмана. Но я не могу смириться с мыслью, как можно наживаться на животных, детях, так цинично морочить голову беззащитным пенсионерам», — поделилась актриса.

Чем сейчас занимается Волкова

Екатерина Волкова продолжает творческую деятельность. В марте в разных городах России запланированы спектакли с ее участием: «Ты будешь мой!», «Вредные привычки», «Безумная жизнь Сальвадора Дали», «Пигмалион» и «Филумена Мартурано, или Страсти по-итальянски».

В настоящее время идет работа над фильмом «Семейный призрак», где также сыграет Волкова. Премьера запланирована на 2025 год. Также в картине снимаются Максим Лагашкин, Никита Кологривый и Оксана Акиньшина.

Актриса не высказывается на политические темы. В день начала спецоперации она написала в своих соцсетях, что «иногда все хотелки сужаются только до одной мысли, имя ей "МИР"».