Российская актриса Елена Яковлева, получившая известность благодаря съемкам в сериале «Каменская», госпитализирована в Москве, пишет Telegram-канал SHOT. Что известно о ее состоянии, как сложилась личная жизнь артистки, что она говорила об СВО?

Что известно о здоровье Елены Яковлевой

По данным авторов SHOT, Яковлева жаловалась на сильные боли в животе.

Сообщалось, что, по предварительным данным, у артистки обнаружено заболевание брюшной полости и новообразование в печени. Артистке назначена терапия, она будет находиться под наблюдением медиков.

Яковлева в 2014 году рассказывала, что перенесла клиническую смерть во время операции по удалению язвы желудка. Ей тогда стало плохо прямо во время выступления на сцене.

Яковлева дебютировала в кино в 1983 году в фильме «Двое под одним зонтом». Слава пришла к актрисе после роли Тани Зайцевой в «Интердевочке», за которую она была награждена премией «Ника». Яковлева также снималась в лентах «Ретро втроем», «Каменская», «Катя. Военная история», «Склифосовский», «Самый лучший день!», «Экипаж», «Елки новые», «Чебурашка» и других.

В ее фильмографии более 130 работ.

Как сложилась личная жизнь Елены Яковлевой

Первым мужем Яковлевой стал заслуженный артист России Сергей Юлин. Они поженились, будучи студентами ГИТИСа, но спустя полгода расстались.

Во время работы в театре «Современник» актриса познакомилась с народным артистом РФ Валерием Шальных. Их отношения развивались пять лет, прежде чем в 1990 году они официально зарегистрировали брак. В этом союзе родился сын Денис.

Он окончил режиссерский факультет Гуманитарного института телевидения и радиовещания, а позже увлекся бодибилдингом. Наследник актрисы неоднократно становился героем скандальных телевизионных шоу, где обсуждались его многочисленные татуировки, в том числе на лице.

Что Елена Яковлева говорила о России и об СВО

В 2013 году Елена Яковлева выразила свою любовь к России. Она подчеркнула, что если бы ей пришлось выбирать между отдыхом за границей и в отечественных регионах, то она отдала бы предпочтение последним.

«Думаю, что нигде, кроме России, жить не смогу, если меня спросят, куда ты, Лена, хочешь съездить, в Австралию или на Камчатку, то выберу Камчатку. Там такая мощь, такая дикая природа. И все без людей, и до безобразия много медведей. Душа там лечится», — сказала она.

В апреле 2023 года вокруг Яковлевой разразился скандал из-за ее участия в спектакле «Мама» драматурга Аси Волошиной, которая поддерживает Украину. Однако сын артистки заверил, что она не была осведомлена о позиции режиссера. По его словам, Яковлева полностью поддерживает российское правительство.

«Моя мама, так же как и я, на 1000% за Россию и президента», — сообщал Шальных.

В январе 2023 года Яковлева заявила, что является абсолютным патриотом и у нее «даже капли сомнения не возникает в том, что Россия права» в вопросе действий на Украине.

Также артистка рассказывала в соцсетях, что у нее во время проведения СВО скончался отец, проживающий на Украине. Подробности кончины она не раскрывала, но призывала открыть гуманитарные коридоры.