Связь с USAID, депортация, безденежье: что известно об Артуре Смольянинове*

Актер Артур Смольянинов* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов и Росфинмониторингом — в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Россия «лишила его права на профессию» и «возможности зарабатывать на хлеб». Как он живет сейчас, чем занимается, почему потерял работу в Латвии?

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Что рассказал о своей жизни Смольянинов?

В своем новом подкасте «Переживем» на немецком телеканале DW (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) Артур Смольянинов беседует с эмигрантами, которые критикуют российскую власть и жалуются на жизнь в РФ. В последнем выпуске актер сообщил, что из-за невозможности сниматься в российском кино он стал телеведущим. По его словам, «некоторые иноагенты вообще работают в Европе сантехниками».

Ранее в интервью Смольянинов не исключил своего возвращения в Россию, при этом пояснив, что сейчас находится в международном розыске. По словам актера, на данный момент он проживает в Латвии, которая отказалась его депортировать и не выдала российским властям.

На что еще жаловался Смольянинов?

После отъезда из России Артур Смольянинов сообщил, что лишился стабильных заработков, из-за чего его доходы упали втрое и он фактически остался без денег. В Латвии актер попытался собрать музыкальную группу, записать альбом и выступал в переходах, но успеха не добился. Его музыкальное творчество за границей не нашло отклика ни у бывших соотечественников, ни у русскоговорящих эмигрантов.

Также артист в интервью одному из латвийских изданий пожаловался, что «Россия кинула» артистов-эмигрантов и не упрашивает их вернуться обратно. Смольянинов подчеркнул, что многие его коллеги ждут, когда им предложат «нормальные условия в РФ».

Какие проблемы у Смольянинова в РФ?

По сообщению Telegram-канала Mash, в феврале Артуру Смольянинову заблокировали российские банковские счета. Сообщалось, что на актера открыто 38 исполнительных производств на 216 тысяч рублей. Среди них штраф по делу о дискредитации ВС РФ, а также штрафы за нарушение ПДД и просроченные кредиты. Помимо этого, Смольянинов не предоставил налоговую декларацию.

Ранее артиста включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, заочно арестовали и объявили в международный розыск. Его обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды и распространение заведомо ложной информации о ВС РФ. Сам Смольянинов ответил, что для него «не существует российских законов» и к своему аресту он не относится серьезно.

Что говорил Смольянинов о России?

В январе 2023 года Артур Смольянинов выразил желание воевать за Украину, пояснив, что ему «безразлична судьба России». По словам артиста, его бы не расстроило, «если бы страна превратилась в радиоактивный пепел».

После звезда фильма «9 рота» заявил, что понимает, почему его ненавидят россияне. По его мнению, соотечественники, «живущие за колючей проволокой», завидуют тому, что он «свободен». Смольянинов также сообщил, что людей в РФ якобы запугивают, «держат в наручниках» и «бьют электрошокерами». После он предложил разделить Россию на отдельные «коммуны» с местным самоуправлением, «как сделали в других странах».

Что известно о связи Смольянинова с USAID?

Латышский депутат Янис Домбрава заявил о возможной связи переехавших в Латвию российских артистов с американским агентством USAID, которое спонсировало антироссийские организации по всему миру. В Сети предположили, что парламентарий говорил об Артуре Смольянинове и его коллеге Чулпан Хаматовой.

Позже председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил всем публичным людям, получавшим финансирование из-за рубежа, покаяться на Красной площади, «потому что в ближайшем будущем денег им никто не даст».

Также сообщалось, что получать гранты от USAID могли телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и другие звезды-иноагенты. Всех их обвинили в получении иностранного финансирования.