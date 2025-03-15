В возрасте 105 лет умерла британская актриса Эйлин Беннетт

На 106-м году жизни скончалась Эйлин Беннетт, британская актриса, телеведущая и бывшая модель. Ее экранная карьера пришлась на 1930-1940-е.

© Российская Газета

Некролог публикует Telegraph.

Беннетт родилась в 1919 году в Лондоне. Училась в Королевской академии драматических искусств. В шоу-бизнесе начинала как модель.

Кинодебют - 1939 год, эпизодическая роль в мелодраме "Аутсайдер". В том же году артистка появилась на экране еще в четырех проектах. В фильмографии - десять пунктов, последняя роль была в 1943-м. Эйлин Беннетт снялась, в частности, в лентах "Дитя четверга", "Преступление в чемодане", "Вся банда в сборе", "Самолеты Кью".

Сын - известный американский и австралийский актер Николас Хаммонд: Роберт из "Повелителя мух", Фридрих фон Трапп в "Звуках музыки".