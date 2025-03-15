Куда пропал актер Павел Трубинер

Актер Павел Трубинер прославился благодаря съемкам в лентах «Естественный отбор» и «Жаркий лед», на его счету более 100 ролей в кино и сериалах. Чем он занимается сейчас, как складываются его личная жизнь и карьера, куда пропал Павел Трубинер?

Как сложилась карьера Павла Трубинера

Павел Трубинер родился 20 ноября 1976 года в Москве, в 1995-м окончил Российскую академию театрального искусства. По окончании обучения несколько лет занимался компьютерной торговлей, был менеджером детской футбольной команды.

Дебют Трубинера в кино пришелся на 2004 год, когда он сыграл лейтенанта дежурной части в сериале «Солдаты». Первая большая роль пришла к артисту в следующем году в рамках ленты «Плюс бесконечность». В 2007-м актер обрел популярность после съемок в сериале «Частный заказ». После Трубинер отметился ролями в картинах «Жизнь на двоих», «Небо в огне», «Земский доктор» и в рейтинговом сериале «Дневник доктора Зайцевой».

В 2017 году актер снялся в драматической картине «Крым» по событиям 2014 года, его партнерами по съемочной площадке выступили Роман Курцын и Евгений Лаповой.

Что известно о личной жизни Трубинера

Впервые Трубинер женился на спортсменке Ольге Мухортовой. Супруга актера завоевала титул чемпионки мира в 1996 году в пятиборье. В этом браке родились двое мальчиков — Павел и Александр.

Второй женой Трубинера стала актриса театра «Сатирикон» и режиссер Юлия Мельникова. Они познакомились в 2010 году. В ноябре 2016-го у них родилась дочь Лиза, а в августе 2023-го — Тереза.

Как Трубинер относится к России и Украине

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Трубинера в 2020 году в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности. В ответ на это актер заявил, что запрет на посещение страны никак не препятствует его жизни.

«У меня нет недвижимости на Украине. А сейчас мы все не можем ее посещать. Я Украину очень люблю, мои предки из Запорожья. К сожалению, так сложилось, что пока мы не можем туда попасть», — говорил он.

Кроме того, Трубинер поддерживает съемки патриотического кино, однако считает, что выпускать подобные ленты нужно дозированно.

«Нельзя патриотизмом настойчиво „закармливать“. Это очень тонкое дело. И если из десяти снятых фильмов получится один такой — это тоже хорошо! Перебор может вызвать отторжение. Тут нужна грань, если хотите», — пояснил он.

Куда пропал Трубинер, чем занимается сейчас

Трубинер продолжает актерскую деятельность. Он гастролирует по городам России со спектаклями. 2 апреля артист выйдет на сцену ДК «Аркадия» в Астрахани в рамках постановки трагикомедии «Любимая женщина Дон Жуана». Уже на следующий день, 3 апреля, он выступит в Саратове, а 29 апреля — в Краснодаре с этим же спектаклем.

Также Трубинер снимается в нескольких сериалах: «Аллигатор», «Разящий луч», «Здесь все свои». Даты выхода картин пока неизвестны.

В 2024 году вышли ленты «Столыпин», «Загляни ему в голову», «Зло» и «Цветы жизни» с участием Трубинера.