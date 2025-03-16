Кустурица рассказал о подборе российских актеров для своего фильма

Сербский режиссер Эмир Кустурица планирует подобрать актеров для своего нового фильма "Как я не снял "Преступление и наказание" из числа артистов российских театров. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

"Скоро я буду ходить по театрам, чтобы поближе познакомиться с тем огромным актерским потенциалом, который есть у вас в стране (в России - прим. ТАСС). Думаю, в театрах играют самые талантливые люди. На кого-то я уже успел посмотреть, но мне нужно увидеть больше", - сказал режиссер в ответ на вопрос ТАСС о том, каких еще актеров он хочет пригласить для участия в съемках киноленты.

Как отметил режиссер, он неоднократно брался за работу над сценарием и создал уже несколько его вариаций. Финальная версия осталась созвучна тексту классика, однако была модернизирована. По сюжету картины, перед главным героем, молодым режиссером, встает выбор: убить жену продюсера и получить $5 млн на съемки нового фильма или быть верным закону, но никогда не воплотить свою мечту в жизнь.

"Моему герою говорят, что если он хочет быть убийцей, то может снимать фильм. Это будет трагикомическая история", - сказал Кустурица.

Собеседник агентства также обратил внимание на то, что на сегодняшний день окончательный актерский состав фильма не утвержден и работа над съемочным процессом картины еще не запущена. По словам Кустурицы, в настоящее время он находится в поиске источника финансирования проекта.

Отвечая на вопрос ТАСС о том, кто оказывает влияние на его творчество, в первую очередь режиссер назвал народного артиста РСФСР Андрея Тарковского. Кроме того, он отметил народного артиста РФ Никиту Михалкова и народного артиста РСФСР Андрея Кончаловского.

"Хорошие режиссеры, хорошая литература - культурная среда в России всегда была на высоком уровне", - подытожил Кустурица.

Ранее режиссер рассказал ТАСС, что участие в съемках картины примет номинант на кинопремию "Оскар" за лучшую роль второго плана Юра Борисов.