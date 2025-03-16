Звезда «Уэнсдей» захотела сняться в новой части «Гремлинов»

Звезда «Уэнсдей» Дженна Ортега пообщалась с журналистами. В ходе разговора актриса заявила, что хочет сняться в новой части «Гремлинов». По её словам, авторам ленты стоит только позвонить ей и она сразу согласится на роль.

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Просто позвоните мне.

Ранее Крис Коламбус, соавтор оригинальных «Гремлинов», рассказывал, что писал сценарий для новой части, но дальше дело не продвинулось. Возможно, сейчас работа над проектом активно идёт.

«Гремлины» вышли в 1984 году и стали культовыми. Ко всему прочему, картина успешно показала себя в плане кассовых сборов и была тепло принята как со стороны критиков, так и зрителей. В 1990-м состоялась премьера «Гремлинов 2».