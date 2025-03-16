Личная жизнь, банкротство, Заворотнюк: куда пропал Сергей Жигунов

Сергей Жигунов знаком широкой публике благодаря одной из главных ролей — продюсера Максима Шаталина в сериале «Моя прекрасная няня». Как сложилась личная жизнь артиста, что известно о его сериале об СВО?

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Что известно о личной жизни Жигунова

В 1984 году на съемках фильма «Шанс» Сергей Жигунов познакомился с актрисой Верой Новиковой. На тот момент она состояла в отношениях с Андреем Ярославцевым и воспитывала дочь, но ради Жигунова ушла из семьи.

В 1986 году Жигунов и Новикова поженились. В 1990 году у них родилась дочь Мария.

В 2006 году артист развелся с супругой из-за романа с коллегой по сериалу «Моя прекрасная няня» Анастасией Заворотнюк. Однако спустя два года актриса ушла от него к фигуристу Петру Чернышеву. Тогда Жигунов вернулся к Новиковой, и они поженились во второй раз.

В 2020-м Жигунов и Новикова вновь развелись. Причиной расставания стала новая любовь актера — журналист с Дальнего Востока Виктория Ворожбит, с которой он познакомился в 2018 году на фестивале «Утро России». В 2021 году Жигунов женился на Ворожбит.

Как Жигунов отреагировал на смерть Заворотнюк

Заворотнюк умерла 29 мая 2024 года. Жигунов в день, когда стало известно о смерти актрисы, воздержался от комментариев.

Жигунов пришел на похороны экс-возлюбленной, но избегал общения с прессой.

Актриса ушла из жизни после пяти лет борьбы с опухолью головного мозга. Все это время рядом с артисткой был ее муж фигурист Петр Чернышев. Как говорят врачи, обычно пациенты с таким тяжелым заболеванием живут всего два года. Для лечения актрисы использовались самые современные медицинские технологии, она даже была в ремиссии, но незадолго до смерти у нее началось ухудшение состояния.

Опухоль у Заворотнюк обнаружили через некоторое время после рождения их совместной с Петром дочери Милы. Актриса не сразу обратилась к врачам, так как не хотела отказываться от проектов по работе. Когда Заворотнюк сделала МРТ головного мозга, опухоль уже прогрессировала. У Заворотнюк диагностировали то же самое заболевание, что и у певицы Жанны Фриске, — глиобластому.

Правда ли, что продюсерский центр Жигунова обанкротился

В марте прошлого года появилась информация о том, что многосерийный фильм Сергея Жигунова «Горюнов-2» продали на аукционе по причине банкротства его продюсерского центра. Торги провели из-за решения Арбитражного суда Москвы о признании ООО «Продюсерский центр Сергея Жигунова» банкротом. В отношении актера была введена процедура конкурсного производства. Ее инициировал волгоградский Нокссбанк.

В 2014 году Жигунов оформил кредит в Нокссбанке для съемок своего кинопроекта, но не отдал финансовые средства в установленный срок. Кредитная структура подала на него в суд и потребовала 38 млн рублей, уточняла «Газета.Ru».

Что Жигунов говорил о санкциях

Сергей Жигунов, как и многие его коллеги, подпал под санкции Украины. По его мнению, украинские власти ограничительными списками пытаются напугать россиян, однако их запреты вызывают лишь смех.

По словам артиста, политические деятели не задумываются над формированием списков, которые представляют собой инструмент пропаганды.

«Мне не нравится, когда кто-то пытается ограничивать свободу моих передвижений. Не то чтобы это неприятно. Это вызывает какое-то раздражение: почему кто-то в другой стране решает, куда пускать, а куда нет. Идите в пятую точку! Откуда вас надуло вообще? Во всем остальном это какой-то детский сад», — комментировал Жигунов.

Почему режиссеры массово отказались снимать фильм Жигунова об СВО

Около 50 режиссеров отказались снимать новый многосерийный фильм Сергея Жигунова «Порода», сюжет которого тесно связан с СВО, рассказал сам кинематографист в беседе с NEWS.ru в ноябре прошлого года. По его мнению, люди не понимают, что происходит вокруг, потому и принимают такие решения.

«У меня ощущение, что в большинстве случаев это происходит по незнанию, с чем, в том числе, должна бороться наша картина. Люди не знают истории, не понимают, что происходит и почему», — объяснил Жигунов.

По его мнению, во всем виновато либеральное движение, которое не менее 20 лет толкало россиян «к европейским ценностям». В результате, как считает Жигунов, возникло «внутреннее сопротивление».

«Оно толкало к совершенно другому видению жизни, тихонечко исключало патриотическую составляющую. Это привело к такому внутреннему сопротивлению, что многие считают, что они там (в Европе. — NEWS.ru)», — пояснил Жигунов.

Сюжет «Породы» охватывает 100 лет — от начала XX века до наших дней — и разворачивается вокруг донбасской семьи. На примере судеб отдельных людей подробно рассказывается история Донбасса и страны в целом. Жизнь героев в их родном Донецке меняется год за годом, а вместе с ней переворачивается мировоззрение людей, ощущение времени и роли человека в нем.

Главных героев в детстве сыграют Ксения Утехина и Данила Краснов, а роли взрослых персонажей исполнят Екатерина Климова и Сергей Марин.