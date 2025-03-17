Актер Константин Шелягин рассказ о своем герое в продолжении «Универа»

На счету актера Константина Шелягина больше 30 ролей. Однако чаще всего его узнают как Иваныча из сериалов «Универ», «Универ. Новая общага», а также показываемого сейчас продолжения проекта «Универ. Молодые». В эксклюзивном интервью «ФедералПресс» артист рассказал о том, когда планирует приехать в Иркутск и на Байкал и дал совет тем, кто мечтает о всероссийской известности.

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«Мой герой повзрослел»

Константин, как бы вы описали сериал «Универ. Молодые»? В чем его главный посыл, на ваш взгляд?

— Мне кажется, в названии кроется смысл. Это все тот же хороший, добрый, смешной «Универ», но только с молодой кровью. В чем его главный посыл? Я думаю, посыл остается тем же, как и наш саундтрек к сериалу: научиться бы не париться по пустякам.

Ваш герой Иваныч счастливо жил в проектах «Универ» и «Универ. Новая общага» в течение многих лет. Какая эволюция произошла с ним к сериалу «Универ. Молодые»?

— Наверное, всем зрителям уже известно, что мой персонаж Иваныч сидел в тюрьме. А тут он вышел, а дальше… Спойлерить не буду, смотрите «Универ. Молодые» и все узнаете. А что касается эволюции... Каждый человек взрослеет, и мой герой тоже немножко повзрослел, но остался точно таким же добродушным гопником, который любит своего друга и не любит париться по пустякам.

Не вырос из студенчества

Герои сериала «Универ. Молодые» – современные молодые люди, которые приехали из разных городов России покорять столицу. Они могут и тусоваться, и не стесняются подработать в доставке, чтобы заработать денег. А какое воспоминание о своем студенчестве приходит сейчас в голову?

— Мои студенческие годы – это же целая актерская жизнь. Сначала одно образование, затем другое. Я вообще не был таким классическим студентом ни дня, потому что мы всегда «летали» на учебу, нам все это безумно нравилось. Единственное, о чем сожалею до сих пор, – это о том, что я не получил третье высшее образование, потому что беззаботная студенческая жизнь погружает в творчество, в придумывания, в фантазии и дарит тебе крылья. Сейчас я являюсь педагогом в одном из московских институтов и точно также погружаюсь в эту студенческую атмосферу, потому что я мастер четырех курсов. У меня много студентов, которые дарят мне энергию, поэтому, можно сказать, что я не вырос из студенческой жизни еще, до сих пор в ней варюсь.

В одном из интервью вы как-то сказали, что все честное имеет хороший отклик у зрителя. Что относите к этой категории?

— Если говорить о нашей киноиндустрии, о спектаклях, показах, то вот сколько вложишь в это сил, труда, своей энергии и души, настолько и будет это дело честным. Поэтому честность должна везде присутствовать: и в работе, и в творчестве. А иначе зачем работать и творить? Все нужно делать с кайфом и по-честному!

«Придерживаюсь всех традиций»

Вы верите в знаки? Можно назвать вас суеверным человеком?

— Я, наверное, больше верю в материализацию мыслей, в такую Вселенную, где ты – это то, что ты думаешь. Насколько ты фантазируешь, получаешь удовольствие от своих мыслей, настолько это и приходит в твою жизнь. Вот иногда думаешь о чем-то плохом, как будто что-то тебе подсказывает, что у тебя не получится, и в итоге действительно ничего не складывается. А когда ты мыслишь в позитивном ключе, настраиваешь себя правильно, все отлично. Раньше я, кстати, больше в знаки и суеверия верил, а сейчас уже нет. Хотя своим студентам говорю, что если текст у них падает, нужно на него сесть. Ну и на съемках есть некоторые традиции, которых все-таки до сих пор придерживаюсь.

Сейчас в тренде различные экстремальные реалити-шоу, например «Выжить в Дубае», «Звезды в джунглях», «Сокровища императора». Есть желание поучаствовать в подобном проекте?

— Я большой фанат этих реалити и с удовольствием помчался бы на съемки такого проекта. Хотелось бы посмотреть, на что способен Костя Шелягин, со стороны. Если же говорить о своих фаворитах из таких шоу, то это «Выжить в Дубае» и «Последний герой».

Что делаете, когда встали не с той ноги? Есть ли «формула хорошего настроения» от Константина Шелягина?

Как не уставать

Вы ставите спектакли, играете на сцене, преподаете актерское мастерство и взрослым, и детям, снимаетесь в кино. Как все успеть и не выгореть?

— Конечно, мне бывает сложно. Иногда в течение нескольких месяцев такая загрузка, что я не успеваю даже с сыном провести время, потому что постоянно какие-то активности, перелеты. Но я же не работал ни дня в своей жизни, я же постоянно на какой-то вечеринке. Спектакль для меня – вечеринка, съемки в кино – это праздник, работа со студентами – еще одна вечеринка. Повторюсь, я не работаю, поэтому, наверное, и не устаю.

Что вы можете посоветовать актерам из регионов, которые мечтают о всероссийской известности?

— Самое главное – не останавливаться даже в том случае, если что-то не получается. Если вы чувствуете, что это ваше, что эта профессия у вас в сердце, идите и делайте, не обращая внимания на падения! Стремитесь к своей цели, добивайтесь ее и, конечно, кайфуйте от происходящего!

«Обязательно вернусь»

В 2018 году вы побывали во многих городах России вместе с акцией «Попади на ТНТ!», в том числе осенью доехали до Иркутска и Ангарска, впервые побывали на Байкале. Тогда и иркутяне, и ангарчане, которые специально пришли сняться в ID-роликах ТНТ, дали вам прозвища Человек-зажигалка и Человек-движняк. Тогда же был установлен ваш рекорд по селфи: за 72 часа вы сфотографировались 4000 раз со всеми желающими! Помните, как было круто?

— Ой, я с таким удовольствием вспоминаю эту крутейшую поездку по всей России! Это было чудесное время. Во-первых, я познакомился с нашей страной поближе, во-вторых, встретил большое количество интересных людей, с которыми у нас случился потрясающий энергообмен. Я бы с огромной радостью еще раз повторил эту затею.

Планируете ли вернуться на Байкал и побыть здесь подольше? Может быть, снять в наших краях фильм?