Отсрочка от армии, зависть Борисову: как живет Эйдельштейн

Военный комиссариат Нижнего Новгорода разыскивает актера Марка Эйдельштейна, так как 23-летняя звезда оскароносного фильма «Анора» не проходил срочную службу в армии, сообщил Telegram-канал Mash. Что об этом известно, как живет Эйдельштейн?

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Какие у Эйдельштейна проблемы с военкоматом

По данным канала, Эйдельштейн не успел получить отсрочку в военкомате, хотя сейчас в разгаре подготовка к весеннему призыву. Как пишет Mash, вместо этого артист проводит время на Неделе моды в Париже.

«Судя по мировому успеху и контракту с "Самсунг галакси", смотреть на лучшие в мире закаты по пути из военкомата актер пока не планирует», — пишет канал.

Эту информацию прокомментировала пиар-менеджер актера Ольга Малаева. Она опровергла сведения о том, что Марк не явился в военкомат.

«Марк учится в аспирантуре, поэтому не думаю, что с этим могут быть сложности», — сказала она.

Сам актер заявил, что причиной недоразумения с отсрочкой стали не сданные вовремя экзамены.

«Я сейчас в родном Нижнем Новгороде, приехал увидеть семью. И сейчас иду в свой родной университет имени Лобачевского — ННГУ. Я очень благодарен за внимание. Пользуясь этим моментом, хочется обратиться к студентам: ребята, сдавайте сессию вовремя. Потому что у меня там были дела, я не досдал, а теперь хочется гулять, солнце, а я пошел учиться. Всем хорошей весны!» — объявил актер.

Почему Эйдельштейн позавидовал Борисову

Ранее стало известно, что фильм режиссера Шона Бэйкера победил на 97-й церемонии кинопремии «Оскар-2025» сразу в пяти номинациях, включая главную награду вечера.

Так, «Анора» стала «Лучшим фильмом», а также забрала статуэтки в номинациях «Лучший режиссер» (Шон Бэйкер), «Лучшая актриса» (Майки Мэдисон), «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж».

Эйдельштейн сыграл в этом кино Ваню — распутного и незрелого сына российского олигарха Николая Захарова. Но номинантом на «Оскар» за игру в «Аноре» стал его коллега Юра Борисов, который сыграл вышибалу Игоря.

Фанаты «Аноры» обратили внимание, что Марк неоднозначно отмолчался по поводу его номинации. Они отметили, что актера публично поздравили в своих социальных сетях Юлия Пересильд, Анастасия Уколова, Павел Воля, Яна Рудковская, Юлия Высоцкая и другие звезды шоу-бизнеса. Эйдельштейн при этом «сделал вид, что ничего не происходит»: в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) в день номинации Борисова он выложил фото ночного неба с подписью «Был и такой момент». Из-за отсутствия реакции актера поклонники предположили, что он недоволен тем, что оказался будто бы «в тени Юры», сыгравшего второстепенную роль, когда Марк сыграл в «Аноре» главную. Публично по этому поводу Эйдельштейн не высказывался.

В итоге Борисов не получил заветную статуэтку.

Что известно об отношениях Эйдельштейна с Ивлеевой

Сериал «Монастырь» в карьере Эйдельштейна стал прорывным. Главную роль в нем исполнила блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева, Марк сыграл сына настоятеля Юру. Сообщалось, что именно Ивлеева порекомендовала Эйдельштейна на эту роль. В сериале у них есть даже постельная сцена — героиня Ивлеевой соблазняет невинного юношу.

«Все было как-то особенно: красиво, тепло, романтично и значимо! Помню, как мы с Марком пытались запомнить каждую секунду этой сцены... Она, кстати, была одной из последних, поэтому и стала автоматом особенной», — комментировала блогер сценический секс с Эйдельштейном.

Также ходили слухи, что Эйдельштейн и Ивлеева закрутили роман. В 2023 году блогер отправилась отмечать День всех влюбленных в Нью-Йорк. Компанию там ей составил Марк, Ивлеева публиковала совместное видео. Она и до этого выкладывала кадры с молодым актером, даже бывший муж телеведущей Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) в одном из комментариев отметил, что она «влюблена».