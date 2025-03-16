Составлен список самых сексуальных актеров России

За последние несколько лет на олимпе российского кинематографа оказались новые лица, и российские зрители сразу их определили в качестве самых сексуальных артистов. Кто вошел в число самых привлекательных актеров, есть ли в списке Юра Борисов, Юлия Снигирь, Оксана Акиньшина, Марк Эйдельштейн, Ника Здорик и Слава Копейкин?

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Кто попал в список самых сексуальных актрис России

«КиноРепортер» собрал список из 20 самых сексуально привлекательных артистов российского кинематографа. В него попали звезды, которые произвели самое яркое впечатление на зрителей.

В числе самых популярных актрис оказалась Юлия Снигирь, звезда «Мастера и Маргариты» (2023), «Кровавой барыни» (2017), «Шаляпина» (2023), «Великой» (2015–2023), а также «Нового папы» (2020) режиссера Паоло Соррентино.

Снигирь также лидирует в опросе, который провела платформа «Дзен»: 12% мужчин назвали ее своей любимой актрисой.

Также в список самых сексуальных актрис попала Оксана Акиньшина. В числе ее лучших ролей TimeOut называет драматический сериал «Контейнер» (2021), научно-фантастический фильм «Спутник» (2020), а также такие фильмы, как «Стиляги» (2008), «Лиля навсегда» (2002) режиссера Лукаса Муддисона и «Сестры» (2001) Сергея Бодрова — младшего.

Среди самых сексуальных актрис оказались также звезда российской супергеройской франшизы «Майор Гром: Игра» Любовь Аксенова, героиня сериала «Чистые» Софья Синицына и юная звезда сериала «Ландыши» Ника Здорик.

Также в число самых сексуальных актрис попали Стася Милославская, Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Ангелина Стречина, Марина Александрова и Анастасия Красовская.

Кто попал в список самых сексуальных актеров России

Самым популярным у женщин актером, по данным «Дзен», оказался Юра Борисов — номинанта на «Оскар» выбрал 21% респонденток. Соответственно, он оказался в списке самых сексуальных актеров современного российского кинематографа. В числе самых популярных его фильмов — «Анора» (2024), которая получила шесть золотых статуэток на церемонии в марте 2025 года. Борисов сыграл в фильме о Пушкине «Пророк» (2025), ленте «Мастер и Маргарита» (2024), а также драме 2023 года «Кентавр».

В число самых сексуальных актеров попал партнер Борисова по «Аноре» и фильму «Сто лет тому вперед» Марк Эйдельштейн.

Еще в этом списке оказались актер сербского происхождения Милош Бикович («Красный шелк» 2025 года, «Холоп», «Отель „Белград“», «Балканский рубеж»), один из самых знаменитых современных российских актеров Сергей Безруков («Плевако», «Воздух», «Нюрнберг»), а также актер, продюсер и телеведущий Павел Прилучный («Мажор в Дубае», «Комбинация», «Союз спасения»).

В списке самых сексуальных российских актеров также оказались Роман Васильев, Александр Устюгов, Евгений Цыганов, Александр Горбатов и Слава Копейкин.