Леон Кемстач рассказал о своей мечте и новых работах в кино

16-летний актер Леон Кемстач, прославившийся благодаря роли Пальто в сериале Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте", продолжает активно сниматься в кино, пробуя себя в разных амплуа. Сейчас он участвует в проекте турецкого режиссера Гёкхана Ары "Одна надежда", где сыграет роль парализованного мальчика Умута. По словам актера, эта работа станет одной из самых важных в его кинокарьере. В фильме у персонажа практически нет слов, нет диалогов, в которые он будет интегрирован — за весь фильм он произносит только три слова: "мама", "Хан" и "Аллах". ТАСС пообщался с Леоном и узнал о его карьерных мечтах, испытании славой и музыкальных планах.

— Какая у вас роль мечты?

— Моя роль мечты, наверное, сыграть какого-то антагониста в супергеройском проекте. Что-то по типу Джокера, мне хотелось бы себя попробовать в этом. Мне нужно много эмоционировать. А если мы говорим про классику, то хотелось бы сыграть Есенина. И из последнего — я оставил в своей соцсети ролик, где я примерил на себя бороду, и мне многие начали писать, что я похож на молодого Ленина, и, наверное, не отказался бы сыграть и эту роль.

— С какими режиссерами и актерами хотелось бы поработать?

— Если глобально мыслить, то очень хотелось бы поработать с Тарантино. Это мечта, дай Бог все получится. Если мы говорим об актерах, хотелось бы очень посотрудничать с Брэдом Питтом и Райаном Гослингом. Это два любимых моих актера. Из актрис — с Сальмой Хайек хотелось бы. Из российских — много с кем хотелось бы поработать. Точно с Сашей Петровым. Мы знакомы, но вместе еще не работали. Хотелось бы поработать еще со своим отчимом Антоном Богдановым, как с режиссером, в первую очередь, но и как актером. Думаю, было бы очень интересно.

— А если говорить об "Оскаре", мечтаете ли вы о нем?

— Я бы не сказал, что это моя мечта или цель. Для меня больше важно получить признание и любовь людей, чтобы меня уважали как артиста, стать заслуженным артистом России. А "Оскар" — это, я считаю, уже следствие. Конечно, я был бы совсем не против его получить, это очень и очень круто. Но сам я не считаю это целью, но, естественно, был бы совсем не против его получить.

— Что является для вас самым сложным в киносъемках?

— Сложность заключается прежде всего во времени, которое ты тратишь на подготовку к роли, на то, чтобы все это прожить, и, естественно, на сами съемки. Это огромный труд. Например, работать на улице при плохой, холодной погоде. Вот я сейчас приболел немного после съемок “Ивана Семенова”. Мы снимали в Перми, где температура была -20 °С.

Хотя я не могу назвать это прям трудным моментом, ведь я люблю свою профессию и ко всему отношусь с радостью, с улыбкой. Поэтому все трудности воспринимаю как испытания, которые нужно преодолеть, которые в будущем раскроют для меня новые мои возможности.

— А что в съемках вам нравится больше всего?

— Самое любимое — это сам процесс. Иметь возможность прожить другую жизнь, попробовать другую профессию.

— Кем из актеров вдохновляешься и берешь ли с кого-то пример?

— У меня нет какого-то идола, человека, чьим поклонником я бы являлся. Я скорее просто хочу стать лучшей версией себя. Нет такого, что я себя сравниваю с кем-то. Я, наоборот, смотрю, сделал ли я какой-то прогресс с определенного времени.

Я всегда говорю, что не нужно сравнивать себя с кем-то, а нужно сравнивать себя с собой вчерашним. Поэтому какого-то образа для подражания у меня нет.

Но у меня есть мои близкие люди, с которых я беру пример. Например, моя бабушка — я всегда восхищался ее добротой, честностью, мудростью. Моя мама — я всегда восхищался ее стремлением и упорством, она огромная в этом плане молодец. Также мой отчим Антон — я всегда смотрю, как он трудится, и мне хочется, как и он, относиться к своей работе так же усердно.

— Не страшно ли играть с более опытными и маститыми актерами?

— Да, конечно, не страшно, это не должно быть страшно. Я воспринимаю их не только как партнеров, но и как учителей. Я всегда много спрашиваю. Я считаю, что в каждом проекте актер должен чему-то учиться, брать с него что-то новое. Это важно. И поэтому, когда я играю с маститыми актерами в одних картинах, например, как в проекте "Сын мой" с Юлией Снигирь, я очень многому учусь, и я ей за это благодарен. От каждой своей роли нужно что-то в себя добавлять, чтобы иметь более широкий актерский кругозор.

— Какими были отношения со сверстниками-одноклассниками, когда вы в одночасье проснулись звездой?

— Так как я учусь за границей, не было такого, что все были в шоке. Да, конечно, ребята видели, что у меня было много подписчиков в соцсетях, резко все так взлетело. Все радовались. Не было такого, что кто-то начал подлизываться. Скорее какие-то старые знакомые, с кем переставал общаться, начали сразу писать и писать. Таких людей я сразу отсекал. Как только я стал знаменитым, сразу все начали хотеть общаться. Но одноклассники и сверстники, мои близкие люди, друзья, отнеслись с огромной радостью ко мне и, наоборот, поддерживали и поддерживают по сей день.

— Как вы в целом переживали внезапно обрушившуюся в столь юном возрасте популярность после выхода "Слова пацана…"?

— Моментами было трудно. Конечно, было тяжеловато привыкнуть, в первую очередь, не к популярности, а к ответственности, которая на меня рухнула с того момента. Ведь теперь нужно понимать, что я должен показывать хороший пример людям, которые за мной следят. И пришлось, так скажем, вырасти побыстрее, если так можно назвать.

— Образ Пальто не давит, не преследует? Не боишься, что этот образ будет преследовать тебя всю жизнь?

— Нет, конечно. С чего мне бояться? Это прекрасная моя работа, прекрасная картина, которая дала мне очень большой старт. И я ей за это исключительно благодарен. Меня этот образ никак не преследует, нет. Уже осенью выйдет множество картин с моим участием. Так же, как и этот прекрасный проект "Одна надежда". Моя роль Умута, и у меня все роли совсем разные.

Я в каждую роль пытаюсь добавлять что-то свое и делать ее оригинально. Поэтому конкретно роль Пальто меня не преследует. Наоборот, она останется в моем сердце навсегда, и я ей сильно благодарен.

— Как часто сравнивают ваше исполнение песни "Как быть" с Серовым?

— Это странно сравнивать меня с Серовым. На тот момент, когда я пел эту песню и исполнял, у меня не было большого количества музыкальных навыков. Сейчас их, конечно, больше, и у меня уже есть свой альбом, и я определенно сдвинулся с места, если мы говорим про 2023 год. Но я считаю, что Серов спел ее в разы лучше. Я просто дал этой песне второй вдох и открыл ее по-новому для молодежи.

— Планируете ли вы параллельно развивать музыкальную и кинокарьеру?

— Я буду продолжать свою музыкальную карьеру, конечно же, но это будет мое творческое проявление. У меня там псевдоним просто Leon, а не Леон Кемстач. Леон Кемстач я все-таки хочу оставить для актерства. Но музыка меня очень манит, я очень люблю музыку, сам постоянно ее слушаю и, конечно, буду дальше все это развивать.

— Стоит ли ждать совместные музыкальные треки с другими исполнителями?

— Да, определенно будут. Хочется пробовать что-то новое. Поэтому ждите, ожидание будет того стоить.

— С кем из музыкальной индустрии хотелось бы посотрудничать?

— Не хочу называть какие-то определенные имена, потому что хотелось бы много с кем. Хотелось бы поработать, в первую очередь, с музыкантами и с талантливыми людьми, а там уж дальше все сами увидите.