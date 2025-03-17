От «папиной дочки» до жены Ильи Авербуха: куда пропала Лиза Арзамасова

17 марта актрисе Елизавете Арзамасовой исполняется 30 лет. Она прославилась после выхода сериала «Папины дочки» на СТС. Пять лет назад артистка вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха, который старше ее почти на 22 года. Где сейчас Арзамасова, в каких проектах занята и что известно о ее семейной жизни — в материале NEWS.ru.

Чем Арзамасова похожа на героиню Галину Сергеевну из «Папиных дочек»

До «Папиных дочек» Арзамасова уже играла роли в кино и театре. В семь лет Лиза участвовала в конкурсе детских талантов в Голливуде, куда съехались претенденты из 60 стран мира.

Тогда же ее мать разместила на одном из сайтов фото и резюме дочери. Девочку заметили и пригласили пройти кастинг в Московский театр эстрады. Так Лиза получила главную роль в мюзикле «Энни» Нины Чусовой. В 2005 году Арзамасова дебютировала в роли маленькой Анастасии Романовой на сцене театра «Новая опера».

В 2005 году актриса снялась в сериале «Папины дочки» в роли одной из сестер — Галины Сергеевны, умной и рассудительной девочки-вундеркинда. Позже актриса говорила, что у нее остались самые теплые чувства от съемок в этом сериале. По ее словам, на площадке была дружественная атмосфера, и никто из актрис, игравших сестер, ни разу не поссорился.

В 2023 году актриса снялась в продолжении сериала «Папины дочки. Новые».

«А так, в целом да, легко согласилась, потому что у меня сохранились самые добрые воспоминания о предыдущих съемках, обо всей команде. И я надеялась, что встречу многих дорогих моему сердцу людей на съемочной площадке. Конечно, группа почти полностью обновилась, но зато наш любимый режиссер Сан Саныч (Жигалкин. — Прим. ред.) на месте. И некоторые сотрудники новой группы оказались добрыми знакомыми и друзьями по съемкам в других проектах», — говорила Арзамасова в интервью.

Как Арзамасова познакомилась с Ильей Авербухом

Актриса и Авербух не любят говорить о личной жизни и деталях их романа. В 2010 году Арзамасова принимала участие в проекте фигуриста «Лед и пламень», где заняла второе место. Потом она стала главной героиней шоу Ильи «Winx на льду».

Пара не афишировала романтические отношения, но их сфотографировали в кафе и Авербуху пришлось публично высказаться.

«Никогда не хотел делать шоу из личной жизни. Мне хотелось бы беречь ее от посторонних глаз как можно дольше, несмотря на то, что мы с Лизой — публичные люди. Подтверждаю: мы действительно встречаемся с Лизой, но на интервью не согласны. Возможно, через некоторое время будем готовы что-то рассказать. Больше ничего не хотел бы добавить», — сказал он «Стархиту».

Во время пандемии коронавируса в 2020 году Арзамасова переехала в загородный дом к Авербуху. В декабре они узаконили отношения в загсе без СМИ и посторонних. Лиза надела на торжество не белое, а голубое платье.

В августе 2021 года у супругов родился сын Лев, летом 2024-го — дочь Лия.

«Тут бессмысленно как-то описывать свои ощущения. Думаю, что с появлением ребёнка каждая мамочка вместе с ним ежедневно меняется и делает новые открытия, приобретает новые навыки. Самое главное — всё это в радость, в удовольствие. Ну а уж почувствовать себя мамой — это нескончаемый восторг!» — говорила Арзамасова о своем материнстве.

У Авербуха есть взрослый сын Мартин, рожденный в его отношениях с фигуристкой Ириной Лобачевой. Юноша хорошо поладил с молодой женой отца: они часто проводят время втроем.

Чем сейчас занимается Арзамасова

После рождения дочери актриса быстро восстановила фигуру и вернулась к работе. Уже спустя два месяца после появления на свет второго ребенка она подписала контракт с МХАТ им. Горького. Сейчас Арзамасова задействована в спектаклях «Золушка» и «Нюрнбергский процесс». Она также играет в антрепризе «Ночь ее откровений» с Игорем Лифановым.

Арзамасова продолжает заниматься благотворительностью. С 2016 года актриса сотрудничает с фондом «Старость в радость», который помогает пенсионерам и людям с инвалидностью, находящимся в госучреждениях.

Накануне 8 Марта Арзамасова призывала в Telegram-канале поздравить с праздником бабушек, которые живут в интернатах, отправив им поздравительные открытки.