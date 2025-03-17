Никита Ефремов, сын заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, выразил готовность снять киноленту, посвященную проблеме зависимости. Как сам актер боролся с пристрастием к наркотикам и алкоголю, что он говорил об аресте отца, правда ли, что пытался покончить с собой?

Что за фильм хочет снять Ефремов

В интервью изданию «Правила жизни» 36-летний Никита Ефремов допустил, что снимет фильм о зависимости от алкоголя и наркотиков. По словам актера, у него есть соответствующий опыт.

«Он связан с употреблением веществ, алкоголем и тем, как я остаюсь чистым уже на протяжении семи лет. У меня есть точка входа. Я понимаю, что практически вся страна наблюдала за тем, что происходило с моим отцом. Понимаю, что вроде как я имею право про это говорить», — говорит он.

При этом, отметил актер, в условиях законодательства, ограничивающего демонстрацию употребления алкоголя на экране, реализовать проект может быть сложно. Ефремов не исключает, что сможет найти опосредованные художественные средства, которые позволят донести его мысль. Кроме того, он усомнился, что такой фильм будет излишне романтизировать действительность.

«Оно должно как растение работать, потому что растения удобряются говном, а потом отдают кислород. Вот оно должно так работать: забрать все говно и отдать свет», — поразмышлял о роли кино он.

Правда ли, что Ефремов хотел покончить с собой

Когда актеру было 20, он всерьез думал о том, чтобы наложить на себя руки.

«У меня даже действия были с этим связанные. Я пытался покончить с собой. К ужасу, у меня появилась готовность сделать это, причем некая холодная готовность, не показушная. Привело меня к этому тотальное обесценивание того, что я живу. Была неудачная попытка… Сейчас понимаю: мне надо было пройти вот эту боль и отчаяние», — признавался Никита.

Друзья не позволили парню совершить ужасную ошибку, а после, осознав, что он не в силах справиться с депрессией самостоятельно, Ефремов обратился к психологу. Специалист помог Никите проработать не только эту проблему и эмоциональные травмы детства, но и раз и навсегда избавиться от зависимостей.

«У меня был момент, когда я и для отдыха, и для работы пользовался стимуляторами. Думал, что это поможет мне отдохнуть или увидеть какие-то новые миры. Но все оказалось наоборот. Именно сейчас, когда я уже долгое время веду здоровый образ жизни, мне открываются действительно удивительные возможности и перспективы», — подчеркивал Ефремов.

Какие отношения у Никиты Ефремова с отцом

В августе 2023 года актер заявлял, что в процессе самопознания нет ничего важнее родственных связей. По его словам, именно через родителей человек обретает жизненный опыт.

«Важнее этого вряд ли что-то есть. Через родителей передается опыт жизни — как позитивный, так и негативный. Первые чувства и переживания мы получаем еще внутриутробно», — заявил Ефремов.

В апреле 2024 года актер признался, что не переставал общаться с отцом заслуженным артистом РФ Михаилом Ефремовым. При этом Ефремов-младший старается не комментировать скандальное дело родителя.

«По поводу нашего с ним взаимодействия — нет. По поводу его возвращения <...> есть страх и какое-то спокойствие. Такие вот амбивалентные ощущения. Понимаешь, у меня внутри очень много печали и тоски связано с этой темой. Мне очень хочется обнять, как-то направить, помочь на уровне души, наверное, то есть это не про быт. <...> Конечно, это моя семья. И в первую очередь у меня очень много любви и печали из-за этой истории», — признавался актер.

Говорил ли Никита Ефремов о спецоперации

Никита Ефремов на момент начала спецоперации был задействован в съемках зарубежного фильма «Тетрис» режиссера Джона С. Бейрда. Ленту снимали в Шотландии, и артист опасался, что проект отменят или российских артистов исключат из проекта.

«Мы доснимали какую-то часть фильма в июне 2022 года в Белграде, и тогда я понял, что все будет хорошо и фильм точно выйдет. Все-таки это история про совершенно другое время, хотя я понимаю, что сейчас происходят максимально сложные и неприятные события для всех», — уточнил артист.

Ефремов признался, что он рад работать за рубежом, однако у него нет цели прорваться в Голливуд. Также после начала СВО актер старается не строить долгосрочных планов.

При этом артист никогда не говорил свое мнение об СВО.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.