Умер актер Виталий Мещеряков

Российский актер Виталий Мещеряков, известный по роли в сериале «Москва. Три вокзала», скончался на 58-м году жизни. Об этом в понедельник, 17 марта, сообщили в Мичуринском драматическом театре.

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— На 58-м году жизни умер ведущий мастер сцены, наш товарищ и коллега, отдавший служению мичуринской сцене 34 года, Виталий Владиславович Мещеряков. Он был одним из ведущих актеров театра, мастером характерных ролей. Его участие в комедиях имело большой, запрограммированный успех, — рассказали в заведении.

После смерти супруги от коронавируса Мещеряков в одиночку воспитывал шестерых детей, самый младший из которых учится в девятом классе, передает Aif.ru.

Мещеряков родился в 1968 году, а в 1991 он окончил Задонское культпросветучилище. За год до этого он стал актером Мичуринского драматического театра и работал там в течение 34 лет. На телевидении он стал известен благодаря ролям в сериалах «Москва. Три вокзала» и «Мент в законе — 8».