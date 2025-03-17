Умерла актриса Тамара Кривцова

17 марта ушла из жизни советская актриса театра и кино, участница Великой Отечественной войны Тамара Кривцова.

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Тамара Ивановна Кривцова родилась в 1923 году во Владимире. В 1939-1941 гг. - актриса Владимирского театра драмы имени Луначарского, в 1945-1946-м - Владимирского театра миниатюр.

Далее играла в Ульяновском театре драмы, Грозненском русском драматическом театре имени Лермонтова, Иркутском театре. В 1949-1967 гг. - актриса Кишиневского русского театра имени Чехова, после - Бельцкого драмтеатра.

В 1959 году появилась на экране - в мелодраме Михаила Израилева и Анатолия Алексина "Я вам пишу…" Музыку к картине написал Оскар Фельцман.

С началом войны Кривцова ухаживала за ранеными в госпитале во Владимире, работала на торфоразработках. Осенью 1942-го была призвана в ряды Красной армии, попала в 61-ю Зенитную артиллерийскую дивизию, прошла боевой путь по России, Украине и Польше. День Победы встретила в Кракове. Была награждена орденами и медалями.

Муж - народный артист Молдавский ССР Виктор Иванович Белов, скончавшийся в 1973 году.

Об уходе актрисы сообщил портал "Кино-Театр.Ру".