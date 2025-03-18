Один из создателей сериала "Альф" Дэвид Стивен Коэн умер в 58 лет

17 марта на 59-м году жизни скончался Дэвид Стивен Коэн, американский сценарист, продюсер, автор песен.

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Как пишет ComicBook со ссылкой на коллег сценариста, причиной смерти Коэна стал рак.

Дэвид Стивен Коэн родился в Бруклине, Нью-Йорк. В бизнесе - с 1980-х. На счету Дэвида - десятки эпизодов сериалов, часть которых - культовая классика.

Коэн работал, в частности, над сериалом "Пи-Ви", над "Альфом" и анимационными "Сказками Альфа", в его списке - сериал "Чудеса науки", полнометражный мультфильм "Балто" и разобранный на сетевые мемы "Кураж - трусливый пес".

Дэвид Коэн - лауреат премии "Эмми", плюс три номинации.